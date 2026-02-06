坂茂跨海合作！林敏雄推動大安森林公園公廁美學升級

臺北市公共空間再跨大步，迎來跨國合作新里程！大安森林公園之友基金會攜手日本普利茲克獎建築大師坂 茂，以大安森林公園「4號公廁」設計計畫為起點，導入其在人道建築與公共設施設計上的專業經驗，推動全齡友善與永續理念。為宣示計畫正式啟動，6日舉辦合作備忘錄簽署儀式，由大安森林公園之友基金會董事長林敏雄與坂 茂建築師共同簽訂，並邀請臺北市長蔣萬安出席見證，三方共同宣示翻轉如廁文化、帶動城市美學向前的決心，開啟城市文明新篇章。

大安森林公園之友基金會長年致力於生態復育，也積極倡議提升台灣公廁品質與如廁文化，以回應高齡化社會及多元族群使用需求。繼2024年完成「1號生態公廁」改建並榮獲「國家卓越建設金質獎」肯定後，今年專程邀請日本普利茲克獎建築大師坂 茂操刀「4號公廁」，導入國際級設計經驗，深化「以人為本」的多元共融精神，帶動公廁文化再升級。

今天合作備忘錄簽署儀式，由大安森林公園之友基金會董事長林敏雄與坂 茂建築師共同簽訂，並邀請臺北市市長蔣萬安出席見證，宣示三方攜手推動大安森林公園4號公廁設計計畫正式啟動，未來將透過專業交流與空間重塑，探索公共廁所於都市生活中的文化意義，作為後續深化合作的基礎。大安森林公園之友基金會執行長劉振榮表示，這不單只是設施更新，更是臺北市公共設計思維與城市價值的具體實踐，期盼打造一座包容不同族群、人人都能使用的「尊嚴公廁」。

享譽國際的日本建築師坂 茂，於2014年獲得建築界最高榮譽「普利茲克建築獎」，並以「建築結合社會責任」聞名世界，被譽為「人道主義建築師」。其作品與台灣有著深厚的連結，當年的南投桃米村「紙教堂」便是他的傑作，在921震災後成為重建記憶與國際友誼的象徵。近年坂 茂更參與著名的東京「The Tokyo Toilet」計畫，成功將公共廁所轉化為城市美學與文化亮點。本次合作坂 茂特別將先前成功的實務經驗帶到台北，運用其處理材料的獨特美學與空間包容力，翻轉社會對公廁「髒、臭、暗」的負面印象，讓4號公廁成為更便利、更友善、且貼近使用者需求的貼心空間。

除硬體升級外，提升如廁文化同樣是城市軟實力的展現，更是優化生活品質的關鍵。環境部與大安森林公園之友基金會先前共同展示「環保心舞臺—如廁新紀元」展品，透過公私協力介紹如廁設備的構造與演進，並從節水環保、高齡友善、衛生科技等面向，呈現六款不同機能的馬桶設備。同時，現場也推廣「衛生紙丟馬桶」等重要如廁觀念，鼓勵民眾從日常行為改善如廁習慣、升級公廁文化。