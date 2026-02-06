陳盛沺盼聲寶營收雙位數成長 瑞智印度廠今年量產

聲寶公司董事長陳盛沺今天表示，去年受美國對等關稅影響，全球經濟破碎化，集團旗下瑞智是全球前幾大壓縮機製造商，就有受到影響，不過客戶負擔部分關稅，加上台灣製造，整體表現不差，盼今年營收能有雙位數成長。

聲寶今天舉行旺年會，陳盛沺會前受訪時表示，瑞智面對國際市場，不只降低成本，將產品高級化，做好工廠分散，在印度與大金合資廠今年量產，第一年可先產100萬台，埃及廠今年也開始量產，先以年產200萬台為目標；另外，泰國有一家日本公司被其他公司收購後，也希望與聲寶集團合作，整體而言國際化對營運很有幫助。

陳盛沺說，中日關係近來不好，但這是台廠爭取日本客戶的好時機，聲寶以台灣市場為主，雖然去年因颱風太多，整體空調市場表現佳，但希望今年有好表現，尤其政府的節能補助可以帶動銷售。

他認為，台灣現階段財富不均，百億富豪很多，但窮人也有，很多錢都進入股市，上市櫃合計單日成交量突破新台幣一兆元，有利政府稅收，但有人賺、有人賠，還是有人傾家當產。因此，不能只是指數好看，有錢人愈有錢，基層人民的生活也要照顧。

他評估，聲寶面對日本、韓國品牌競爭下，雖然日本品牌銷量下降，台灣品牌要找到自己的出路；聲寶集團的優點是有物流、品牌、工廠，去年生產線全面轉到台南，產品的品質還會再提升，將繼續努力經營台灣市場，聲寶今年創立90週年，也要成為AI元年，將AI要應用在行銷，先餵資料給AI，做好管理銷售，產品也要導入AI功能，AI機器狗也是一種起步，但AI要實用才有價值。

陳盛沺說，家電市場已有明顯變化，像東元現在只做空調，日本的日立已轉手，聲寶集團有全球前4大壓縮機廠，壓縮機是空調的核心，聲寶也已代理瑞智牌空調，希望發揮瑞智的優勢，未來還會拓展東南亞市場。

另外，聲寶龜山廠已不生產，轉型物流園區，約4萬坪土地，原規劃開發3萬坪，已有1家知名電商進駐，現階段不急著開發完3萬坪土地，視客戶狀況再進一步調整。

聲寶土城「橘青春樂齡宅」即將全面完工，已有完成樣品屋，將待台南的橘青春樂齡宅完成後，再跨入平價的銀髮宅租屋市場。

他解釋，聲寶集團多元化經營，有家電、橘青春樂齡宅，也有餐飲業，各類消費者都可互通，將來還會推長者買家電優惠，搭配銀髮宅一起推廣。

聲寶去年的年終2個月，今天旺年會抽獎，包括獎金、獎品，總金額約1000萬元。