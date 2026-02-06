雄獅年終績效獎金豪撒超過2.5億元 創歷史新高

在海外旅遊市場全面回流下，旅行社龍頭雄獅（2731）率先公布年終獎酬，今年年終績效獎金發放規模突破2.5億元、創下歷史新高，領先業界掀起話題。去年營收創下歷史新高的五福旅遊也宣布維持具競爭力的獎金制度並加碼年中分紅，鳳凰則預計發放1個月起跳的年終加績效獎金，三家業者並同步啟動新年度徵才，為2026市場擴張提前布局。

雄獅受惠去年全球旅遊需求旺盛、產品組合調整到位，2025年營收達300.28億元、年增 6.83%，為歷史次高水準。雄獅表示，為回饋全體同仁，年終績效獎金總額突破2.5億元，創下集團成立以來最大發放規模。相較2022年宣布發放逾1億元「年度激勵獎金」，顯示近年獎酬力道顯著提升。

因應市場持續擴大與數位化需求提升，雄獅同步展開大規模徵才，2026年預計新增超過 500名人才，涵蓋國內外旅遊企劃、門市與線上顧問、AI 與數位科技、海外推廣等職務，補齊疫情期間的人力缺口，同時強化未來成長所需的關鍵能力。集團並推動「哈伯造星」計畫，擴大跨校合作與國際人才庫來源。此外，雄獅將於3月21日包場台北市兒童新樂園舉辦春酒，預計邀請約7,000 名員工與眷屬參與。

去年營收創下歷史新高的五福旅遊也展開新年度獎酬與招募規畫。五福2025年年終獎金統一發放1個月「全薪」，公司強調薪酬模式重視「即時激勵」，每月依獲利狀況發放績效獎金，2025年年中已提撥2,000萬元進行「年中分紅」，讓員工不需等到年底即可共享營運成果。五福今年預計再增聘約100名人力，並規畫新增5至6家門市，鎖定暑假、秋冬出境潮與國旅需求，以擴大市占與網絡覆蓋，目標今年營收將突破百億元，並挑戰賺一個股本。

鳳凰也預計發放1個月年終獎金，並依各部門與個人績效另行加碼，整體水準與去年相當。公司表示，隨出境團體旅遊持續回升，歐洲與長線產品需求穩健，在維持成本控管的同時，也希望透過穩定獎酬留才、吸引新血，支撐今年出團人次擴增20%目標。