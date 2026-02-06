藥華藥、瑞磁1月營收攀高 美國市場布局受關注

新藥公司藥華藥受惠罕見血癌新藥Ropeg在美國及全球市場的穩健銷售，1月營收為新台幣15.8億元，年增49.82%，創單月歷史次高。

藥華藥表示，美國醫療保險制度每年年初重新起算患者的自付額（Deductible），年度開始時會有需由藥廠負擔的給付差額，因此每年年初營收會受影響；另外，今年1月Ropeg美國藥價微幅上調，已帶動2025年12月需求提升，今年1月營收年增率接近5成。

藥華藥指出，目前Ropeg已於真性紅血球增多症（PV）市場建立基礎，也同步推進新適應症「原發性血小板過多症（ET）」全球上市前準備，為下一階段成長動能布局。

藥華藥預期，將於今年上半年陸續取得台灣、中國、日本ET藥證，並已接獲美國FDA通知，ET藥證審查完成目標日期為今年8月30日，具市場潛力。

藥華藥為因應全球市場需求持續成長，日前宣布將投資4600萬美元（約新台幣14.5億元）於波多黎各設立子公司及製造廠，建構「台美雙生產基地」營運模式。

此外，聚焦自動化多元檢測儀器及試劑研發銷售的瑞磁生技ABC-KY今天透過新聞稿表示，深耕美國檢測市場有成，因近期極地寒流肆虐，持續性低溫造成美國流感與各種呼吸道疾病大爆發，1月營收拉升至7902萬元，年增87.92%，創下單月營收新高。

瑞磁指出，由於具檢測設備與體外診斷試劑的美國FDA上市許可，並取得醫療保險給付，加上美國當地銷售團隊助攻，瑞磁在人體呼吸道疾病、腸胃道疾病、真菌感染與寵物診斷等均有布局。