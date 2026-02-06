民航局鳥擊防制研討會 致力建構可預測機場安全環境

交通部民用航空局於2026年2月6日舉辦鳥擊防制研討會，由副局長方志文主持，會議聚焦科學化監測與評估，期能讓鳥擊風險變得更可預測且穩定可控，透過觀念交流與專業探討，朝向更成熟的風險管理機制邁進。

民航局表示，為提升風險預判能力，本次會議深入探討數據治理。專家指出，防制成效關鍵在於排除高危害風險因子，而非僅看鳥擊次數減少。透過公民科學工具掌握鳥類族群動態，能將過往被動的驅趕作業，轉化為更具備科學依據的主動式生態管理。

在因應環境變數方面，研討會針對外來種管理與氣候變遷提出對策。除分享埃及聖䴉移除經驗並剖析八哥防制挑戰外，更以山陀兒颱風為例，分析海鳥避風行為模式，期能建立預警機制，協助機場提前部署並降低突發性風險。

本次研討會圓滿落幕，展現各界對鳥擊風險管理的關注。民航局表示，鳥擊防制是一項結合生態學、氣象學與航空管理的綜合性工程，未來將持續跨界整合，為國人建構一個安全且具韌性的機場環境。