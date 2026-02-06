陽明新添生力軍 15,500 TEU 級 LNG 雙燃料全貨櫃輪命名

陽明海運（2609）委由韓國HD現代重工業株式會社（現代重工」）建造之5艘15,500 TEU級LNG雙燃料系列貨櫃輪，於2月4日在HD現代重工蔚山船廠舉辦首兩艘「連明輪YM Willpower」及「年明輪YM Worthiness」新船命名典禮。

陽明的兩艘新船邀請陽明海運大股東交通部陳世凱部長夫人李昱芬女士擔任2艘新船之命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載之圓滿祝福，陳部長亦代表交通部見證陽明海運首批LNG燃料貨櫃輪之交付，為本次典禮增添光彩，更為台灣航運綠色轉型寫下重要里程碑。

本系列委由HD現代重工建造之船型，船長364.97公尺，寬51公尺，可裝載約15,600個20呎標準貨櫃；而為呼應2050年淨零碳排之目標，陽明海運積極布建節能船隊，此船型採用LNG與低硫燃油之高壓型雙燃料主機，交船後將使用LNG作為主要燃料，相較傳統重油，可立即減少約20%之溫室氣體排放，為台灣貨櫃產業中率先使用LNG替代燃料船舶營運之航商。

船舶主機與發電機均搭載排氣後處理系統，充分符合國際IMO法規Tier III氮氧化物排放標準，降低海洋與沿岸空氣汙染，並藉由船舶多重節能系統設計，提升推進效率與降低能源消耗，落實陽明海運對環境永續之承諾。為實踐人安、船安、貨安之標準，本系列船舶亦配置整合式航行資訊、設備工況監控及全球衛星寬頻系統等航行操控裝置，有助於航行大數據資訊之蒐集並提升船舶營運安全，「連明輪」及「年明輪」更分別獲得國際驗船協會Bureau Veritas及Lloyd’s Register頒發「智慧船舶」（Smart Ship Notation）認證。

「連明輪」即將於2月8日投入亞洲往地中海MD2航線服務，第二艘新船「年明輪」則預計於第2季交付；透過系列新船之陸續完工投入營運，有助於陽明海運最大化艙位利用與提升航線營運競爭力，並實踐陽明海運為客戶提供全面、高效與節能之運輸服務承諾。MD2航線靠港依序為：釜山 (Pusan) — 上海 (Shanghai) — 寧波 (Ningbo) — 高雄 (Kaohsiung) — 蛇口 (Shekou) — 新加坡 (Singapore) — 丹吉爾 (Tangier) — 瓦倫西亞 (Valencia) — 巴塞隆納 (Barcelona) — 熱那亞 (Genoa) — 拉斯佩齊亞 (La Spezia) — 福斯 (Fos Sur Mer) — 新加坡 (Singapore) — 釜山 (Pusan)。