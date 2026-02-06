SCFI運價指數連五跌 四大航線全面下跌

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
農曆假期即將到來，運價指數連五跌。示意圖／ingimage

農曆假期即將到來，運價指數連五跌，最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於6日出爐，指數下跌50.19點至1,266.56點，周跌幅3.81%，四大航線全面下跌。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達1,801美元，較前一期下跌66美元，跌幅3.53%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達2,530美元，較前一期下跌75美元，跌幅2.87%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達1,403美元，較前一期下跌15美元，周跌幅1.05%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達2,291美元，較前一期下跌133美元，周跌5.48%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周下跌22美元，跌幅4.55%；遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)較前一周持平，遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周下跌5美元。

