台塑三寶估2月營收下滑 第1季整體營運正向

中央社／ 台北6日電

台塑四寶今天公布1月合計營收約新台幣1149.77億元，月增3.3%，年減2.6%。展望後勢，台塑、南亞、台化均表示2月因春節長假工作天數少，營收將下滑，但第1季整體營運正向。

台塑表示，2月適逢農曆春節，出貨天數減少，且部分下游加工廠停工，預期2月營業額比1月衰退；不過春節後中國下游加工廠陸續復工，且進入塑料需求傳統旺季，預期客戶庫存去化後，開始回補庫存，加上近期石化產品價格上漲，預估3月營收不僅較2月大幅回升，並可望高於1月。

南亞表示，2月AI伺服器、資料中心與高速網通需求強勁，春節假期不停機，但因物流運輸受限，電子材料營收減少；化工及聚酯產品也因下游客戶春節期間停工，營收將減少。整體而言，南亞估2月營收較1月下滑，但整體第1季營收與去年第4季持平。

台化表示，2026年開局延續2025年12月的正向情勢，本業方面，無論在營業額或是獲利均不比去年12月差。2月因春節假期商業活動減緩，預估2月營業額會有減少情形。

台化觀察1月中旬後，大陸期貨市場資金炒作，出現春節前少有現象，價格飛漲，PX（對二甲苯）、PTA（純對苯二甲酸）、SM（苯乙烯）等產品的加工利差大幅度改善，預估台化2月營收雖然減少，但可望持續獲利。

台塑化分析國際油價，1月北半球寒冷，導致最後1週美國原油產量最多減少每日約190萬桶，加上哈薩克油田每日約100萬桶產能因電力問題而暫停生產，使今年1月全球原油供需緊縮，海上及陸上原油庫存開始下降。加上美軍持續部署戰艦威脅攻打伊朗，中東地緣政治風險帶動1月油價大幅上漲。

展望2月，美國及哈薩克原油產量逐步恢復，2月初油價回檔修正，目前市場觀望美國伊朗談判結果，但考量近期全球原油庫存去化順利，預期油價可望維持每桶65美元附近盤整。

