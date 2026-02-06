鴻華：BRIA預售逾千輛 電巴高雄新廠今年規劃量產250輛

鴻華先進董事長李秉彥今天表示，BRIA品牌車款目前預售接單超過1000輛，本週開始陸續小量交車、逐步放大。針對電動巴士高雄橋頭新廠進度，李秉彥表示，鴻華先進新產線預計第1季末至第2季初正式啟用，今年處於量產爬坡階段，目標規劃量產250輛以上。

李秉彥指出，高雄橋頭電動巴士新廠今年訂單量已超過產能，對於未來訂單展望樂觀，目標希望2027年下半年或2027年底，橋頭新廠產能滿載。

基隆市政府與鴻華先進今天舉行電動公車汰換計畫簽約記者會，會後李秉彥接受媒體採訪。

鴻華先進在2025年12月下旬推出FOXTRON品牌BRIA新車，鴻華指出，BRIA是第1輛從台灣出發面向海外市場的電動車。

談到BRIA預售接單及交車狀況，李秉彥指出，目前已有超過1000輛，訂單狀況不錯，持續因應消費者選配需求，鴻華先進在本週已經開始陸續小量交車，「慢慢放大」。

在生產進展上，李秉彥指出，目前BRIA車款在裕隆苗栗三義廠製造，後續評估彈性選擇或運作其他生產製造基地，到特定區域布局生產工廠，「可能還是免不了」。

展望鴻華先進與日本三菱FUSO卡客車株式會社（Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, MFTBC）子公司合作電動巴士進展，李秉彥重申，將以鴻華先進開發的Model T與Model U為首波合作車款。

展望今年，李秉彥預期，鴻華先進在商用車、日本客戶及國內市場均可成長。

在電動巴士高雄橋頭新廠產能規劃，李秉彥表示，鴻華先進橋頭新廠主要生產Model T第2代車款，預計第1季末至第2季初正式啟用，初期產能規劃年產500輛；由於今年處於量產爬坡階段，今年也不是完整生產年度，目標規劃量產250輛以上，後續視爬坡進度調整。

談到進口車關稅議題，李秉彥不諱言指出，部分消費者採取觀望態度，儘管對整體汽車產業有些許影響，但鴻華先進持續穩健往前邁進，期盼關稅政策可盡早底定。