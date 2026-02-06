台鐵票價漲運量不減反增 將加開台中—高雄直達車、3月23日上路

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵公布，去年6月23日台鐵票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%。聯合報系資料照
台鐵公司化後，在去年6月調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元皆創新高顯示調整票價後運量不減反增。對於未來是否會再提出票價調整，台鐵公司表示，依法規規定，明年上半年將再啟動票價檢討。另外台鐵董事長鄭光遠也提到，今年預計會再加開台中以南的直達列車，透過跳蛙式直達車增加台鐵運量，預計台中至高雄直達車在3月23日開始運營。

根據台鐵公布，去年6月23日台鐵票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%。

台鐵總經理馮輝昇說明，台鐵去年運量和營收雙雙創下歷史新高，運量表現上，2025年達到66.51萬人次，不但回到疫情前，也突破歷年新高，台鐵票價調整後，運量成長1.24%，TPASS通勤月票也帶來旅客成長。台鐵去年附屬事業營收53.33億元，年增12.13%。

面對票價調整後運量不減反增，鄭光遠表示，確實依照經濟理論，票價上調後運量理應下降，但實際上台鐵是「不減反增」，而且營收也同步增加。從去年6月13日到12月31日，整體運量成長約1.26%，營收則成長約31.37%，其中關鍵在於台鐵採取「地緣遞減制」的票價策略，也就是短程調幅較高、長程調幅較低。

鄭光遠說，以50公里以內的短程為例，調幅較大，但這類旅客多為通勤族，屬於剛性需求，加上台鐵車站多位於市區，具有明顯優勢，因此即使票價調高，運量仍大幅增加。

鄭光遠透露，接下來台鐵將透過營運策略調整，強化旅客黏著度，例如新增台北—台中區間直達車，只停靠板橋、桃園、豐原與台中，大幅縮短行車時間，同樣的模式，也將應用於台中—潮州等中長程區段，透過跳蛙式停靠，直接進入市區車站，回應旅客實際需求。

台鐵公司表示，自3月23日起191次台中-潮洲將從原本周六、周日、周一多站模式改為每天行駛，並且改成台中至高雄改直達模式；372次台東至台中每日行駛，在高雄至台中間改直達模式；196次的潮洲至台中多站停靠，則是改為每日行駛。

鄭光遠強調，將善用台鐵資源、運具分工和旅客特性創造優勢，可吸引更多旅客放棄公路和開車，來搭台鐵，甚至短程旅客也會從高鐵轉搭台鐵。進而達成今年現金流轉正的目標。

至於票價調整，馮輝昇指出，票價案將依照立法院和運價公式規定，每兩年會依照票價公式規定檢討，關鍵還是要檢視是否合理反映成本，涉及大環境和成本因素，台鐵預計明年上半年將啟動票價檢討，檢視是否會達到票價調漲提報門檻。

台鐵 票價 台中
