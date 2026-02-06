快訊

名下2億資產已轉移…百歲人瑞與68歲看護登記結婚 證婚人身分曝光

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

信義房屋吳怡穎 以真誠與專業助客戶成家

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋逢甲店吳怡穎以真誠與專業完成客戶成家夢想。（圖：信義房屋提供）
信義房屋逢甲店吳怡穎以真誠與專業完成客戶成家夢想。（圖：信義房屋提供）

信義房屋逢甲店主任吳怡穎從夜校生、協助照顧中風父親、一路打三份工撐起家計，到跨縣市投入房仲產業，在陌生城市從零開始，以真誠與專業助客戶成家，以人為本的表現獲2025年金仲獎肯定。

吳怡穎畢業於德明財經科技大學國際貿易系。求學期間，他白天在傳產公司上班，晚上夜校讀書，同時還要協助照顧中風的父親，弟妹年紀尚小仍在就學，她一個月打三份工，扛起家中經濟。她曾做過進口家具銷售、汽車、保險，也思考過創業，但最終選擇房仲，源於一個單純的信念「每個人都會渴望有一個家」，希望他的專業，可以幫助更多人成家。

從未離開過家的吳怡穎，自台北到台中重新開始。為了快速熟悉市場，他徒步走商圈、記路名，連續一、兩個月密集看屋。他認為，「要賣一個地方，得先喜歡那個地方。」也因為過去長期擔任總機與銷售工作，他不怕與人互動，從聊天開始建立信任。

讓吳怡穎印象深刻的一筆服務，是一名六、七十歲、靠打零工維生的老客戶。對方因太太長期舉債，房子被拿去擔保，面臨法拍危機，卻又不識字、對文件沒有概念，甚至曾被其他仲介簽下極低底價。他不只協助分析「賣與租」的利弊，也提醒對方任何文件都先拍照給他確認，並主動建議找信任的家人一起處理。他陪著客戶往返台中、新竹、汐止多次，釐清債務、陪同洽談、跑銀行、協助報稅，只為確保交易安全。最後順利賣屋解套，客戶姐姐感動的對她說，「如果沒有你，真的什麼都沒有。」

從業六年，吳怡穎最大的成就感，不只是成交，而是「做分內的事，卻能用專業改變別人的人生」。他相信被幫助的人，未來也有機會去幫助別人，形成善的循環。工作之外，他也定期到流浪動物之家服務，在台中定居、買房，踏實的一步步實現人生目標。

談到未來，吳怡穎說，過去只知道努力賺錢，卻不清楚自己能為誰帶來什麼價值，如今希望把走過的路，轉化為養分，幫助更多新人找到自己的優勢。他相信，在高總價、高信任門檻的產業裡，專業是基本，真誠則是一種選擇，客戶都感受的到。

台中 房仲 中風
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

轉脖子「喀」一聲放鬆引起不適 美國女子拖五天竟中風送醫

陳宗彥二度腦溢血急救 冬天氣溫驟降是誘發主因

袁惟仁腦中風臥床多年今病逝 醫：冬季中風風險高與「這病」最有關係

不只是導入AI！信義房屋如何用人機協作 成為《商業周刊》首屆「Ai創新百強」服務業鑽石獎唯一得主

相關新聞

台積宅失靈？去年前11月竹科、高雄園區預售屋買氣比腰斬還慘

有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過2025年出現變化。永慶房產集團統計2025年1-1...

這家飯店集團年終上看6個月、今年預計調薪4% 房務員將挑戰百萬年薪

出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團不僅頂住壓力...

台鐵票價漲運量不減反增 將加開台中—高雄直達車、3月23日上路

台鐵公司化後，在去年6月調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元皆創新高顯示調整票價後運量...

六都家戶購屋比全倒 不是北市、這三都買氣竟探十年新低

大環境衝擊，2025年房市陷入急凍，住商機構統計六都與內政部資料，2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中新北市、桃園市與...

聯邦賴點卡發20萬個新春紅包 國內最高11%回饋再抽最高888點

聯邦賴點卡今年在國內LINE Pay消費祭出最高11%回饋，2月起再為廣大卡友獻上新春好禮，推出新春「馬上」抽888活動...

酷澎助「福壽實業」油品、寵物飼料、滴雞精等產品結合科技化購買體驗

台灣線上零售快速成長的浪潮下，美商Coupang酷澎自2022年在台灣推出「火箭速配」，以高效率的倉儲物流與優質購物體驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。