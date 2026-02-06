將捷集團攜手信義代銷 「將捷旅境.-善境」100%完銷

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「將捷旅境.-善境」在極為低迷的房市中創下亮麗的成績，達成100%圓滿銷售。（圖：信義房屋提供）
雙北捷運環狀線「最後一塊拼圖」環狀線南環段（CF670區段）於2025年正式開工，全長約5.73公里，設置6座地下車站，「將捷旅境.-善境」正位於捷運Y3站，遠景在握，信義代銷表示，2025年房市回歸理性與自住需求，匯集捷運、將捷品牌與木柵核心地段等諸多優勢，「將捷旅境.-善境」締造傲人的銷售佳績，100%圓滿完銷，印證品牌與捷運宅相乘的稀缺性與價值感不受景氣影響，是自住與置產的首選標的之一。

信義代銷表示， 將捷集團於台北市木柵正核心地段推出的「將捷旅境.」是台北市近年來少見的大型公辦都更案，歷經十多年的溝通整合，大基地整體開發是極為珍稀之選。而不需等待4、5年之久，「將捷旅境.-真境」預計今年全新落成，人生珍貴，趁早圓夢，「將捷旅境.-真境」讓客戶享受夢想成真的即視感，因此，亦創造極佳的銷售成績。

好事連連，將捷集團再下一城，二度標得位於木柵環狀線Y3站旁，基地面積約1500坪的「臺北市文山木柵公辦都更案」，未來將與「將捷旅境.」串聯型塑成完整的新建築街廓，續寫北市都更榮耀新篇章。

「將捷旅境.」

貴賓專線：02-29356888

基地位置 :木柵路二段，捷運南環段Y03站旁

接待中心：台北市文山區秀明路一段22巷 (久康公園旁)

規劃坪數 : 23-49坪 個案官網 : (https://www.sinyi-rema.com.tw/project?number=hxpz&sinyisid=MjAyNTA0MzAxODM4MjYxMjc=)

捷運環狀線 公辦都更 台北
