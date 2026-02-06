自由貿易港區貿易值翻倍成長 2025年首破六兆大關

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航政司長韓振華6日指出，受惠於近年全球人工智慧(AI)和高效能運算(HPC)的快速發展，我國半導體高階產品出口展現強勁成長動能，帶動自由貿易港區2025年營運績效再創新高，全年貿易值翻倍成長，首度突破6兆元大關，來到6.01兆元，再締歷史新猷。展望今年，審慎樂觀看待有望再創新高。

我國自由貿易港區自2004年起開始營運及發展，歷經20年2024年貿易值首度突破新台幣3兆元，韓振華說明，人工智慧(AI)正以驚人速度發展，成為推動科技革命和經濟增長的核心驅動力，為呼應政府「AI新十大建設」與「人工智慧島」政策發展方向，交通部持續推動六海一空自由貿易港區建設並成功吸引高附加價值關聯產業鏈進駐。

受惠於AI產業鏈從研發、製造到全面加速發展應用，帶動高階晶片及伺服器產品出口增長，桃園航空自由貿易港區2025年貿易值躍升超過5兆元，較前一年2.4兆元成長1.1倍，貨量也增加近5成，達5萬噸。為應AI產業發展需要，桃園航空自由貿易港區再投資32.5億元建設H棟加值廠房(1.2公頃)，並於2025年11月啟用，完成全區開發最後一哩路，目前已有鴻佰科技公司進駐該棟廠房，擴增AI伺服器產線，為AI產業再添動能，未來全面營運後，可再創造1,000億元貿易額，並提供800個就業機會。

在海港自由貿易港區方面，交通部指出，由於油品、半導體類電子產品國際市場需求持續成長，2025年貿易值亦達8,888億元，較2024年6,356億元成長4成，貨量亦成長超過1成，達702萬噸。為持續推動海港智慧化建設，2025年共完成220車道eTag輔助車牌辨識系統，強化車輛與貨物進出自由貿易港區之安全。

另外，台北港智慧車輛產業發展園區已於2025年4月取得營運許可，預計2026年3月將先啟用新車整備(PDI)中心，提供新車交車前之檢測及加值服務，2027年第1季將再啟用物流中心，預期全面營運後可創造700個就業機會，帶動1,270億元產值。

韓振華進一步說明，隨着台美關稅底定，未來高科技產業進出口需求預期將持續成長，聯邦快遞(FedEx)也看好台灣航空貨運市場發展，在桃園國際機場擴大投資「聯邦快遞桃園國際機場轉運中心」，並預計於115年3月上旬舉行啟用典禮，將讓台灣空運進出口能量更添競爭力；另為擴充海港自由貿易港區營運規模及發展空間，台灣港務公司刻正推動高雄港中島商港區第46-57號碼頭(16.24公頃)劃設成為自由貿易港區，提供業者經營倉儲、物流等多元業務，並可結合鄰近工業區、課稅區產能進行委託加工，創造更多產業加值優勢，鞏固台灣成為全球智慧產業供應鏈之關鍵樞紐地位。

自由貿易 AI
台積宅失靈？去年前11月竹科、高雄園區預售屋買氣比腰斬還慘

有科學園區坐落的行政區常吸引人口、產業的移入，帶動過去房市熱絡，不過2025年出現變化。永慶房產集團統計2025年1-1...

這家飯店集團年終上看6個月、今年預計調薪4% 房務員將挑戰百萬年薪

出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團不僅頂住壓力...

台鐵票價漲運量不減反增 將加開台中—高雄直達車、3月23日上路

台鐵公司化後，在去年6月調漲票價，不過整年度日運量達66.51萬人次、客運收入207.33億元皆創新高顯示調整票價後運量...

六都家戶購屋比全倒 不是北市、這三都買氣竟探十年新低

大環境衝擊，2025年房市陷入急凍，住商機構統計六都與內政部資料，2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中新北市、桃園市與...

聯邦賴點卡發20萬個新春紅包 國內最高11%回饋再抽最高888點

聯邦賴點卡今年在國內LINE Pay消費祭出最高11%回饋，2月起再為廣大卡友獻上新春好禮，推出新春「馬上」抽888活動...

酷澎助「福壽實業」油品、寵物飼料、滴雞精等產品結合科技化購買體驗

台灣線上零售快速成長的浪潮下，美商Coupang酷澎自2022年在台灣推出「火箭速配」，以高效率的倉儲物流與優質購物體驗...

