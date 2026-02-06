六都家戶購屋比全倒 不是北市、這三都買氣竟探十年新低

大環境衝擊，2025年房市陷入急凍，住商機構統計六都與內政部資料，2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中新北市、桃園市與高雄市更寫下2016年以來新低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，2025年國內房市在央行強力打炒房之下，市場全面轉向空頭，致使六都家戶購屋比出現全面性衰退，甚至部分區域跌落至前波房市低點。

「家戶購屋比」是依照該縣市年度買賣移轉棟數，並比較該行政區年末家戶數，可依據該數值高低，觀察區域買氣現況。

綜觀六都表現，台北市2025年家戶購屋比以2.1%敬陪末座，象徵該市2025年每百戶中，僅約2戶人有買房，回到2016年水準；新北市則為2.7%，創2016年以來最低；至於桃園市達4.1%，象徵該市2025年每百戶中，有約4戶人家有買房，雖說該數據為六都最高，但仍寫下自2016年以來的新低。

台中市以3.6%位居第二，但仍是2016年以來的次低點；最後，高雄市家戶購屋比僅約2.6%，是跌破2016年房地合一稅上路時的最低點。

賴志昶分析，過去幾年疫情後的房市熱潮，帶動不分南北的房價基期上漲，惟2025年面臨政策衝擊，大幅影響買家進場意願，令過去推案量大、房價漲勢兇猛的區域，如新北市、桃園市及高雄市等處，交易量體大幅萎縮，在去化速度明顯放緩之下，導致家戶購屋比劇烈修正。