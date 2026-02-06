這家飯店集團年終上看6個月、今年預計調薪4% 房務員將挑戰百萬年薪

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
煙波新竹湖濱館為煙波集團於1996年成立的第一家飯店，適逢集團成立30週年，見證品牌自單一館別發展至多元布局的重要起點。煙波國際觀光集團/提供
出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團不僅頂住壓力，2025年營收仍逆勢成長3%，全體員工平均年終約2.7個月，年終獎金最高上看6個月，並將於2026年全台再增添嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等四間飯店據點，力拚2027年營收突破50億元。此外，2026年亦持續檢討調整相關獎金制度，預計再調升整房獎金，未來房務員年薪將可望挑戰百萬元。

根據觀光署統計，2025年出境旅客人次達1,894萬4,436人次，年增約12.43%，創下歷史新高，國旅市場遭受明顯排擠；加上電價上漲、食材與人力等營運成本齊升，旅宿經營壓力陡增。面對花東地區地震與颱風災損衝擊，尤其煙波蘇澳四季雙泉館受到颱風淹水事件休館整復近一個月、造成近6,000餘萬元損失，仍不採削價搶市，而是持續深化餐飲內容與服務品質，強化人才發展穩住基本盤，全年營業額較2024年逆勢成長3%。

在「成果共享」的分潤原則下，仍維持自稅前淨利中提撥15％至20％與全體同仁共享。2025年度的年終獎金最高達6個月，即便花蓮地區受災情況嚴重，對營運造成不小衝擊，煙波集團在年終獎金發放上仍維持相對水準，全體員工平均年終約2.7個月，展現企業在高度逆風環境下，仍與同仁共享經營成果的經營理念。

疫情後，煙波集團持續推動前線人員制度改革，成效逐步顯現。近三年煙波集團離職率已由2023年的41.9％，下降至2025年的29.2％，其中房務與廚房部門改善幅度尤為明顯。

煙波集團表示，透過優化薪酬結構、獎勵制度與工作環境，逐步穩定第一線人力配置。2025年「職人獎金」發放金額達175萬元，2026年亦持續檢討調整相關制度，並再調升整房獎金，未來房務員年薪將可望挑戰百萬元。除此之外，煙波集團每年評估物價指數市場波動狀況進行薪資調整，2026年度整體調幅約4％，並同步強化證照津貼與多元福利，以提升人才留任與組織穩定度。

煙波集團指出，30周年為轉型契機，未來將從旅宿本業進一步跨足商場經營，以朝向整合住宿、餐飲與生活體驗的「場域經營專家」為發展目標。配合轉型策略，煙波同步推動既有場域內容升級，旗下中餐廳「醉月樓」今年重新改裝並更名為「滿月樓」，主打頂級客家料理，定位為客家文化傳承平台，成為場域經營轉型的具體實踐。

產品規劃上將依據旅客選點需求，分為溫泉型、都會型、親子型與文化體驗型，2026年預計插旗嘉義北門、花蓮新城、台中及宜蘭礁溪等地添飯店四據點，強化中南部與東部據點，擴大集團營運版圖。

花蓮 年終獎金
