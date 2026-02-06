聯邦賴點卡發20萬個新春紅包 國內最高11%回饋再抽最高888點

聯邦賴點卡今年在國內LINE Pay消費祭出最高11%回饋，2月起再為廣大卡友獻上新春好禮，推出新春「馬上」抽888活動，霸氣狂撒20萬個紅包。即日起至今年2月28日，使用LINE Pay單筆消費滿888元即可抽紅包乙個，最高可抽LINE POINTS 888點，可疊加多個日常生活通路最高11%回饋，讓卡友在國內LINE Pay享高額回饋外，還能試試馬年手氣、疊加拚一波驚喜好禮。

聯邦賴點卡今年的回饋方案，除了國內消費享1%回饋無上限，使用LINE Pay支付再享加碼1%回饋。另外，於每月偶數日以LINE Pay至指定通路消費，加碼再享最高5%回饋，指定通路包括麥當勞、摩斯漢堡、肯德基、屈臣氏、寶雅、星巴克、路易莎、50嵐、IKEA、迪卡儂、王品集團、海底撈、壽司郎等精選通路；此外，針對新戶申辦，自核卡後日次月起算6個月，LINE Pay消費加碼最高能賺4%回饋。

在出國消費部分，聯邦賴點卡國外消費3%回饋無上限，同時提供期間限定歐洲國家實體消費同享3%回饋無上限優惠。

此外，聯邦賴點卡今年也持續推出廣受網友好評的韓國購物加碼回饋，在韓國指定店家以LINE Pay付款可享最高15%回饋，涵蓋多個韓國必逛的人氣商店，如樂天超市、樂天百貨、樂天免稅店、新羅免稅店、CU超商、New Balance、ABC Mart、ept、SPAO、INNISFREE、LINE FRIENDS等超人氣店家，從百貨、超市、超商、服飾到美妝，全方位滿足韓國購物需求。

最後，聯邦賴點卡搭配聯邦銀行數位帳戶扣繳卡費回饋再加碼，今年6月30日前，首次成功開立聯邦銀行NewNewBank數位帳戶且綁定自動扣繳信用卡款，即享自動扣繳成功金額15%回饋（每次上限300元／歸戶限領3次）。