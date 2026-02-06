快訊

輝達總部權利金談定了？李四川下午親自說明議價情形

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
輝達台灣總部T17、T18土地現址。本報資料照
輝達台灣總部進駐士北科倒數。北市府今下午2時多，預告將在下午3時30分新增副市長李四川說明輝達總部議價完成記者會。預計會中會說明議價金額及後續簽約時間等細節。

北市府在4日針對北士科區段徵收市地重劃委員會，李四川當時受訪表示，權利金已拍板定案，「還是秘密，不能對外公開」，另外，地上權年限採「50加20」年，若議價完成就會在過年前簽約，因此是邁入最後一個程序。

輝達台灣總部權利金先前各界討論，估計權利金會落在120億元以內。今天下午就將由李四川說明議價完成的金額及後續的作業。

總部 輝達 李四川
相關新聞

六都家戶購屋比全倒 不是北市、這三都買氣竟探十年新低

大環境衝擊，2025年房市陷入急凍，住商機構統計六都與內政部資料，2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中新北市、桃園市與...

這家飯店集團年終上看6個月、今年預計調薪4% 房務員將挑戰百萬年薪

出境旅遊創歷史新高、營運成本齊漲與人力短缺夾擊下，2025年對國內旅宿業而言挑戰重重。不過，煙波國際觀光集團不僅頂住壓力...

聯邦賴點卡發20萬個新春紅包 國內最高11%回饋再抽最高888點

聯邦賴點卡今年在國內LINE Pay消費祭出最高11%回饋，2月起再為廣大卡友獻上新春好禮，推出新春「馬上」抽888活動...

輝達進駐北士科完成最後一哩路 蔣萬安：今議價完成

北市府日前審議完成輝達進駐北士科地上權計畫書及權利金，北市府今與輝達完成議價，預計在農曆年前簽約。

酷澎助「福壽實業」油品、寵物飼料、滴雞精等產品結合科技化購買體驗

台灣線上零售快速成長的浪潮下，美商Coupang酷澎自2022年在台灣推出「火箭速配」，以高效率的倉儲物流與優質購物體驗...

