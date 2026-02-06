酷澎助「福壽實業」油品、寵物飼料、滴雞精等產品結合科技化購買體驗

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎推進「福壽實業」旗下油品、寵物飼料、滴雞精多元產品線的線上銷售。Coupang酷澎／提供
台灣線上零售快速成長的浪潮下，美商Coupang酷澎自2022年在台灣推出「火箭速配」，以高效率的倉儲物流與優質購物體驗，逐漸改變消費者的網購習慣。而擁有百年歷史底蘊、長年深耕製造與品質管理的福壽實業，則持續尋求與時代接軌的創新管道。雙方正強強聯手，共同為台灣消費者提供更多元的選品與便利的線上零售服務。

酷澎在台灣線上零售市場影響力持續擴大，已成為消費者採購日常雜貨、寵物食用品的重要通路之一，並持續吸引眾多優質品牌夥伴攜手合作。以2025年下半年為例，兩大品類延續上半年動能，銷售表現再創新高。

台灣老字號品牌「福壽實業」從家族油品企業起家，將糧農循環的理念帶向台灣大街小巷的餐桌，福壽實業同時追求不斷創新與卓越成長，產品線延伸至寵物飼料、生飲油及滴雞精品類，為企業多元化發展建立良好基礎。福壽實業長期投入於高標準生產、製造流程，在寵物市場逐年成長的前景下，更發揮MIT（台灣製造）優勢，能即時配合市場需求提供產品，並調控最新鮮的原物料製程。

然而，如何接觸到更多消費者，也是福壽實業急於突破的地方。總經理趙文強表示：「B2C（企業直接面對消費者）的產業模式已是趨勢，酷澎有強大的市場滲透力，對於福壽與酷澎合作能帶來的發展，充滿期待。」

有別於都會區的寵物專門店，酷澎扮演的線上零售角色能將產品觸及全台，結合「火箭速配」最快隔日到貨、最長可預訂七天內到貨及WOW會員無條件免運等優勢，加上酷澎客群較傳統電商年輕的優勢，讓福壽實業在酷澎的寵物用品成長顯著，並將高質感商品交由酷澎繼續拓展市場。

酷澎新春推薦福壽「原始種黑錦土雞滴雞精」，以100%純雞液精華輕鬆完成日常健康補給，選用18足週全程自然放牧的本土黑錦雞，飼養過程無施打抗生素與動物用藥，讓消費者安心飲用；另外還有「賈以食日x洽富氣冷滴雞精」，結合藝人賈靜雯主理的飲食品牌「賈以食日」的好口碑。兩款滴雞精皆經過福壽實業嚴格把關的高品質製造流程，在馬年春節前透過火箭速配送抵每一位重要的親友手中。秉持與時代並進的經營理念，福壽實業持續突破框架，結合酷澎快速配送與貼心服務，拓展線上通路，深化與消費者的連結。

酷澎憑藉緊密的品牌合作基礎、便捷的物流與服務體系與消費者高度信賴的購物體驗，積極經營台灣日常用品、雜貨、母嬰用品、零食飲料等領域，展現領先市場的成長動能。去年推出WOW會員，強調30天免費退貨，讓用戶選購產品更加安心。彈性的退貨政策能有效降低嘗試新產品的心理門檻，提升消費者對品牌與線上購物的信任感。

福壽不斷追求企業創新，從油品跨足寵物飼料，並透過Coupang酷澎接觸更多客群。Coupang酷澎／提供
福壽實業 消費 市場
