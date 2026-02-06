亞昕總裁姚連地：今年推案重壓台中 500億案量準備好了

亞昕集團（5213）總裁姚連地6日表示，隨著觀望氣氛消除，國內房市預計最快第2第季起交易回溫，亞昕集團今年推案重壓台中，「超過500億元的案量已經準備好了」，目前已確定至少有水湳文商36、西區科博館及大里大仁段等3案將在今年推出，總銷約250億元。

亞昕2025年營運成績亮眼，憑藉全台多案同步完工入帳，全年合併營收衝上180.30億元、年增107.5%，刷新集團創立以來的新高紀錄，法人估，每股稅後純益上看2.7至2.8元間。

姚連地指出，集團長期堅持的「日系精工」品質，已在市場建立極高信譽，尤其台中指標案「亞昕織御」自推出後成交單價站穩7字頭，購屋客群中高達八成為看好長期增值潛力的置產族，顯示品牌力已深獲中台灣市場肯定。

隨著2025年的亮眼表現，亞昕宣示，2026年將進入「推案大爆發期」，全台新推案力道驚人，若加計持續銷售之個案，整體推案能量上看500億元。

姚連地進一步分析，台中具備強勁的人口紅利與產業基礎，是集團戰略佈局的重中之重，今年推案量鎖定中台灣。位於水湳經貿園區的文商36，總銷破120億元，該案坐擁園區最精華地段，直指國際級頂級豪宅客層，是亞昕展現品牌高度與建築工藝的旗艦代表作。

而在整體佈局上，同樣具備指標意義的是「大里區大仁段新案」，總銷約55億元，是亞昕集團首度跨出蛋黃區，針對蛋白區精華地段進行的重點佈局。亞昕看好大里區深厚的產業發展潛力，該案基地緊鄰即將登場的「太子置地廣場」商場利多，生活機能極度成熟。

西屯區科博館案，總銷約75億元，預計第2季取得建照、進場銷售。今年光是台中地區的推案規模就已接近250億元，展現深耕中台灣的決心。

關於土地與全台布局，亞昕集團土地顧問張維珍表示，亞昕採取「精準選址、價值創造」策略，目前在台中已儲備約2萬坪土地庫存，涵蓋水湳、西屯及豐原等熱點。

張維珍指出，去年取得的草悟道商圈土地其稀有性不可多得，除了台中的強勁動能，雙北市則以總銷達160億元的「林口中山路案」最受市場矚目，顯示亞昕在深耕多年的林口大本營依然保有強大的品牌號召力。

姚連地指出，亞昕已轉型為具備全球化資產配置實力與國際化營運視野的開發集團。他特別針對馬來西亞市場提出全新的宜居視角，強調將日系精工標準輸出至國際。

姚連地說，馬來西亞擁有得天獨厚的自然環境與生活節奏，是非常適合長居與移居的國度。目前在馬六甲推出的「亞昕鉑昕國際酒店暨酒店式公寓」銷售已突破七成，未來鉑昕酒店旁將打造高級豪墅，總銷逾70億元。

針對未來的營收能見度，姚連地展現強大信心。今年預計有「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」與「森中央」等四大指標建案陸續完工入帳，總銷合計在150億至160億元，將為集團挹注豐沛的營運動能。

姚連地強調，亞昕手中儲備的案源極其豐富，自建與合建案累積的總能量龐大，堅持精準選址與優化產品規劃，集團已步入穩健成長的收割期。

展望未來三至五年，亞昕將持續維持高水位的營收表現，並以穩定的獲利能力與優渥的股利政策回饋股東。姚連地表示，「亞昕正以全球眼光，穩健跨向國際，開啟集團發展的另一個黃金十年」。