鴻華董座李秉彥：BRIA 接單超過千張 今年業績明顯成長 相當樂觀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
基隆市長謝國粱（左）與鴻華先進董事長李秉彥。基隆市政府／提供
鴻華先進（2258）6日與基隆市政府簽署電動巴士合作案，針對新車款BRIA接單狀況？鴻華先進董事長李秉彥今日表示，預售接單狀況還是不錯，已經有超過一千台。至於關稅影響？他說，這對整個產業應該有影響，所以可能還是要儘早定下來，現在這個禮拜已經開始陸續交車，小量交車，慢慢放大，大概是實際的狀況是這樣。

至於BRIA在生產上面，還是跟三義廠合作？他說，要看實際的狀況，我們要到新的地方或者是三義，我們有很多彈性的選擇或運作，台灣畢竟出口很多地方關稅都很高，其實很多地方都是去不去的問題。

日本FUSO的合作狀況？他說，整個合作裡面就像新聞稿上有提到Model D和Model U是要採用的車型，事實上這個就是一個平台可以，可以客製化之後變更為他們所需要。FUSO這個產品今年都會開始認列營收？他說，業務方面這今年會看到比較大的成長性，這樣說好了就是設計服務，我們來幫他提供這樣的服務，讓他們很快可以把車子投入到市場，這個是我們當初有這樣的設計服務的一個很重要的營業項目，當然我們主要的生意還是希望販售我們的車型。

澳洲市場的進度如何？李秉彥說，就跟日本客戶現在澳洲媒體有在報導一樣，基本上我們就是下半年這台車是從台灣過去的，今年成長動能，看起來就是像商用車、日本客戶、然後國內市場這一塊，今年將看到比較大的成長率。

針對與基隆市的電動公車合作？他說，正式啟用大概第一季尾巴第二季尾巴，我希望今年至少有機會做到250台以上，主要是鴻華新廠第一季完工之後，第二季還要慢慢提升，所以會慢慢的往上爬，當然到時候一切順利的話，有可能可以再往上拉，今年不是一個完整年去做生產，這個是主要原因。

針對訂單能見度？他說，我們現在的訂單總數，其實跟我剛才講的數字，基本上已經超過，訂單大於產能的這種狀況，供不應求就一樣存在的。即今年訂單就看起來是蠻樂觀，我們新的工廠出來，我們新的車出來之後，給大家看，大家都蠻喜歡的，然後新的工廠效率也蠻好的，我們也更有競爭力，在價格上各方面，功能、價格都很有競爭力，然後大家也是很喜歡我們的設計，所以我們很有競爭力。

目前的訂單，主要是就是所謂的第一代MODEL T？李秉彥說，之前有講Model T有第二代，其實嚴格上來講算第二代的Model T，因為新的平台，政府每年都有一些新的規範，包括國家隊的一些項目，針對國家隊的項目，所以通過這樣的認證，我們就升級MODEL，也是一個配合政府那些每年不同的。

針對與FUSO的合作模式？李秉彥說，FUSO會根據市場不同的需求，跟我們買整車、它也會購買平台都有，這是一個很general的例子，就算是戴姆勒或這些國際大廠，也不會用一個廠去做全球的市場，這是不可能的。

李秉彥說，所以有可能我們直接從高雄橋頭廠出出貨，但要看地方，你也知道台灣很多地方是稅比較高，台灣出口一個最大的挑戰是有FTA國家，像到東南亞或其他地方，其實都會有加稅，還是看整體環境與整體條件。

鴻華先進董事長李秉彥。基隆市政府／提供
