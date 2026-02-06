影／商船大量交船、潛艦訂單挹注 台船看好2026年轉盈

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗（左）與台船公司董事長陳政宏（右）上午一起出席記者會。記者蘇健忠／攝影
台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗（左）與台船公司董事長陳政宏（右）上午一起出席記者會。記者蘇健忠／攝影

台船集團董事長陳政宏、副總經理兼發言人周志明、總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗、台船環海公司董事長曾國正上午一起出席「台船公司媒體座談會」，說明公司營運情形。

台船集團董事長陳政宏表示，台船將於2026 年確定轉虧為盈，主要受惠於商船大量交船與國造潛艦（IDS）後續艦訂單兩大動能挹注，成為推升未來營收與獲利成長的關鍵引擎。陳政宏指出，商船今年起進入大量交船期，預估每年營收認列 至少約 80 億元；此外，國造潛艦 IDS 後續艦的第一張訂單已正式啟動，未來將依工程進度比例認列營收，為公司中長期營運提供穩定支撐。

台船公司總經理、同時兼任台船旗下台蝕公司董事長的蔡坤宗表示，台船去年虧損約22 億元，今年三條產線全面力拚轉盈，其中包含兩條造艦產線與一條商船產線。他指出，「海鯤軍艦」因延期交艦，依合約每日須支付19 萬元罰款，對整體獲利影響有限。

在軍艦訂單方面，蔡坤宗指出，台船今年將積極爭取海軍艦艇共5 艘建造案，包括潛艦救難艦、油彈補給艦與船塢運輸艦等後續艦型，其中多數船型台船已有建造經驗，取得訂單的機率相當高。整體營業額約500 至 600 億元，預計自2027 年至 2034 年，每年可貢獻約70 至 80 億元營收。

台船也說明，目前國造潛艦 IDS 訂單已排程至2038 年以後，商船訂單則已排至2030 年第一季，是否開放 2030 年後的商船檔期，將視2026 年下半年船東需求再行評估。第三條產線仍保留部分產能供公務船艦使用，並將優先承攬海巡署4,000 噸級巡護艦，其他船型則視能量審慎評估。

此外，台船亦積極布局無人船與無人潛艦市場。公司表示，無人船單艘價格約新台幣1,500 萬至 5,000 萬元不等，依任務需求而有差異，目前已完成無人偵獵雷船模型研發，未來將全力爭取國內外相關訂單。台船指出，海軍今年有望舉辦公開招標說明會，公布無人船規格，對於自身產品競爭力深具信心。

至於「海鯤軍艦」最新進度，台船表示，目前已順利完成多次淺水潛航測試，並進入第4次測試階段，目標今年 6 月完成交鑑。若延至 2026 年 7 月底，累計罰款估約3,800 多萬元，相關費用亦已提前提列。

台船無人偵獵雷船模型（圖），市場預估無人船每艘的價格約新台幣1,500-5,000萬元區間，依需求不同價格差異很大，基本需求還是海軍用，要依未來海軍釋放出來的規格來訂價競標。記者蘇健忠／攝影
台船無人偵獵雷船模型（圖），市場預估無人船每艘的價格約新台幣1,500-5,000萬元區間，依需求不同價格差異很大，基本需求還是海軍用，要依未來海軍釋放出來的規格來訂價競標。記者蘇健忠／攝影
台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗（左）與台船公司董事長陳政宏（右）上午說明台船營運狀況。記者蘇健忠／攝影
台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗（左）與台船公司董事長陳政宏（右）上午說明台船營運狀況。記者蘇健忠／攝影
台船公司副總經理兼發言人周志明（左起）、台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗、台船集團董事長陳政宏、台船環海公司董事長曾國正上午一起出席「台船公司媒體座談會」。手上拿著台船奮進魔鬼魚模型（左起）、台船獵雷無人船模型、海鯤號Ｑ版模型合影。記者蘇健忠／攝影
台船公司副總經理兼發言人周志明（左起）、台船公司總經理兼台蝕公司董事長蔡坤宗、台船集團董事長陳政宏、台船環海公司董事長曾國正上午一起出席「台船公司媒體座談會」。手上拿著台船奮進魔鬼魚模型（左起）、台船獵雷無人船模型、海鯤號Ｑ版模型合影。記者蘇健忠／攝影

台船 董事長 潛艦
