快訊

寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

果粉準備！iPhone 17e、iPad 12規格外洩 外媒爆：蘋果2月19日發表入門款手機

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

中油石化部攜手林園區地方 辦寒冬送暖活動

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台灣中油石化事業部6日上午攜手林園區公所及林園里政會，舉辦「林園有愛～歲末送溫情」寒冬送暖活動。照片／中油提供
台灣中油石化事業部6日上午攜手林園區公所及林園里政會，舉辦「林園有愛～歲末送溫情」寒冬送暖活動。照片／中油提供

台灣中油石化事業部6日上午攜手林園區公所及林園里政會，舉辦「林園有愛～歲末送溫情」寒冬送暖活動，以實際行動關懷在地弱勢族群，傳遞社會溫暖，陪伴鄉親安心迎接新年。

林園區公所每年於農曆年前舉辦「歲末送溫情」活動，廣邀企業、協會及社團共同投入公益行列，協助需要關懷的弱勢家庭。活動當日，立委林岱樺、市議員王耀裕、李雨庭、代理區長梁孔成，以及里政會主席洪進財均齊聚現場共襄盛舉。石化事業部執行長黃三泰、副執行長楊進國也率領公關團隊到場，一同將愛心物資親手送達民眾手中。

石化事業部深耕林園多年，此次特別準備中油生技系列產品，包括洗可麗環保洗衣精及環保袋等實用物資，期盼為居民在寒冬中帶來溫暖與實質幫助。黃三泰表示，洗衣精為家家戶戶生活必需品，希望透過日常用品的提供，讓居民感受到企業的關懷，也期望發揮拋磚引玉的效果，號召更多人投入公益、關懷弱勢。

活動於中午圓滿落幕，現場志工看見鄉親們臉上洋溢的笑容，皆感到欣慰與感動。石化事業部表示，未來將持續善盡企業社會責任，關注社會議題，讓愛與關懷在社會各角落持續發酵。

活動 公益 中油
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台美關稅確定…中油擬大舉採購美國天然氣占比達35% 並收購頁岩油氣

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

官田慈聖宮寒冬送暖連18年不間斷 累計善款逾400萬

寒冬送暖白米疑「過期8年」 桃市府通報高雄衛生局查處將開罰

相關新聞

中油石化部攜手林園區地方 辦寒冬送暖活動

台灣中油石化事業部6日上午攜手林園區公所及林園里政會，舉辦「林園有愛～歲末送溫情」寒冬送暖活動，以實際行動關懷在地弱勢族...

台鐵2025年營收減虧43.6億！今年力拚現金流轉正

國營台灣鐵路股份有限公司6日舉行2026年新春媒體茶敘，董事長鄭光遠指出，台鐵公司營運已經露出曙光，在準點率方面，202...

房市寒風台中這區數據讓人驚呆 「每百戶竟有21戶購屋」

2025年房市急凍，住商機構統計，六都2025年家戶購屋比全數下滑，新北市、桃園市與高雄市更寫下2016年以來，十年新低...

為了9千元拚了？ 桃北通勤「拿命換錢」引熱議 房仲突破盲點

為了每月多賺9,000元，你願意每天拿時間、體力來交換嗎？日前有網友在Dcard發文表示，自己在家鄉桃園工作月薪38K，...

詹文男X陳奕錩 台灣雨傘品牌之路

各行各業都在面對轉型壓力，傳統產業更是首當其衝。外界往往以為「創新」只屬於半導體、AI 或新創產業，然而在《大師543》...

晶華旗下麗晶精品 拚績增雙位數

晶華酒店旗下最重要的小金雞麗晶精品，2025年在國內精品市場銷售低迷之際，營收逆勢年增率衝5%，2026年隨著全球精品漲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。