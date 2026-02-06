台鐵2025年營收減虧43.6億！今年力拚現金流轉正

國營台灣鐵路股份有限公司6日舉行2026年新春媒體茶敘，董事長鄭光遠指出，台鐵公司營運已經露出曙光，在準點率方面，2025年我們的準點率已經來到97.02%；顧客滿意度也提升到83.64 分，再加上財務體質正在逐漸改善，2025年客運收入比年增33.13億元，附屬事業營收也創下歷史新高，整體財務虧損大幅縮減30.67億元，2026年目標達成「現金流量轉正」正式邁向自給自足的經營新格局。

台鐵公司總經理馮輝昇說明，隨著客運、附業雙引擎發動客運收入達207.33億元，年成長19.02%。數據顯示，即便在票價調整後，日均客運人次仍創下66.51萬的歷年新高，其中準點率穩定維持在97.02%以及新車車齡大幅降低，是吸引旅客回流並支撐票價調整的核心競爭力。

市場關注的附屬事業部分，2025年營收達53.33億元，成長12.13%。其中，資產開發貢42.54 億元，為附業獲利主力；其次則是餐旅觀光，收入10.79億元，其中「台鐵便當」營收8.76億元及文創商品6,886萬元雙雙創下歷史新高。

馮輝昇說，營收部分，2025年虧損約為43.6億元，不過從整體內容來看，營運收入其實是成長的，包括，客運收入成長33.13億元、貨運收入成長0.29億元、租賃收入成長0.85億元，相關參與服務收入也成長0.82億元；另外，營業外收入與政府補助收入約增加13億元，整體來說，在收入面是全面成長；在支出面，的費用也減少了19億元。

馮輝昇強調，要邁向轉虧為盈的核心策略就是「開源節流」，在開源方面，不論本業或副業，都持續推動成長，並訂下明確的年度目標；在節流方面，目前最大的挑戰是折舊成本，因為新車與新設備投入，折舊費用必然增加。去年折舊攤提費用增加了12.79億元，這是汰舊換新必然面對的問題，因此會在其他成本項目上，進行更有效的控管。

針對2026年的營運展望，鄭光遠表示，台鐵目標很明確，就是全力推動「台鐵新服務」，所謂的新服務，是以安全為主軸，透過兩大服務體系，列車服務與車站服務讓旅客能夠更有感，希望能把台鐵的五大珍珠串聯起來，包括：第一，本業運輸服務；第二，資產開發；第三，台鐵便當；第四，台鐵夢工場；第五，現行的觀光列車將其擴大為「台鐵假期」期待這五顆珍珠能夠串成一條亮眼的項鍊。

鄭光遠說，在運輸本業方面，將持續進行車隊汰舊換新，目前已有50列EMU3000 新自強號，每列可載538人；另外還有非常重要的EMU900型區間列車，10節編組滿載可達1,200人，這兩個車型將成為我們的主力車種，EMU3000 將配置於西部幹線與東部幹線，成為主軸車型；西部幹線的輔助車型則為既有自強號，東部幹線則由普悠瑪號與太魯閣號輔助。EMU900 則會投入區間列車運行，特別是台中以北的高運量區段，南部與東部幹線也會逐步導入，並配合月台條件進行調整。

在資產開發方面，鄭光遠說，目前南港已有多項開發案，鄰近的雙子星大樓預計於2028年底開始貢獻收入，高雄車站商業大樓招商，以及屏東車站東側土地的公辦都更，也已於近期完成簽約，台北車站微風廣場的合約將於今年6月到期，已重新公開招標，希望透過新的ROT合約，讓國人一踏進台北車站，就能感受到首都門戶煥然一新的形象，台北車站每日人流超過60萬人次，是五鐵共構的重要樞紐，期待讓國際旅客也能在此感受到台灣首都的魅力。

台鐵公司說，除了財務指標，在ESG領域亦有突破，2025年完成32個車站的溫室氣體盤查，並設定今年減碳3%目標。人力結構方面，隨離職率降至2%以下，穩定的人力產值將成為支撐「黃金十年」計畫的基石。