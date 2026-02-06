房市寒風台中這區數據讓人驚呆 「每百戶竟有21戶購屋」

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
2025年房市急凍，住商機構統計，六都2025年家戶購屋比全數下滑，新北市、桃園市與高雄市更寫下2016年以來，十年新低紀錄，每百戶僅有2到4戶購屋。

不過，觀察2025年六都家戶購屋比前十名行政區，台中市梧棲區家戶購屋比高達21.3%奪冠，意即每100戶中，就有超過21戶購屋，數據驚人。

住商不動產台中海線加盟店店東陳威廷分析，梧棲區能有如此驚人買氣表現，主因在於區域內大型造鎮案在去年陸續完工交屋，在區域家戶數相對較小的情況下，衝高整體購屋比率。

另外，梧棲近年受惠於台中港特區開發，加上三井Outlet商圈機能日趨成熟，同時具有捷運藍線議題發酵，並有風電產業帶來的就業人口紅利，讓該區成為海線房市亮點。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台2025年在央行強力打炒房之下，市場全面轉向空頭，六都家戶購屋比出現全面性衰退，甚至部分區域跌落至前波房市低點。

家戶購屋比以該縣市年度買賣移轉棟數，除以家戶數，計算每百戶有多少戶購屋，藉以觀察區域買氣現況。

六都表現，台北市2025年家戶購屋比以2.1%敬陪末座，也就是每百戶，僅約2戶買房，回到2016年水準，新北市則為2.7%，創2016年以來最低。

桃園市達4.1%，雖為六都最高，但仍創下自2016年以來的新低；台中市以3.6%位居第二，但仍是2016年以來的次低點；高雄市家戶購屋比僅約2.6%，是跌破2016年房地合一稅上路時的最低點。

賴志昶分析，疫後房市熱潮，帶動南北房價上漲，但2025年央行打炒房，大幅影響買家進場意願，房價漲勢兇猛的區域，如新北市、桃園市及高雄市等處，去化速度明顯放緩之下，導致家戶購屋比劇烈修正。

賴志昶表示，在銀行房貸水位仍緊、央行管制未鬆綁之下，2026年房市恐持續陷入盤整格局，購屋族進場前應審慎評估自身財務與貸款能力，並慎選進場物件，避免在市場波動期中，承受過大風險。

六都歷年家戶購屋比。資料來源／住商不動產
高雄市 房市 台中
