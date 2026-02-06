快訊

為了9千元拚了？ 桃北通勤「拿命換錢」引熱議 房仲突破盲點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

為了每月多賺9,000元，你願意每天拿時間、體力來交換嗎？日前有網友在Dcard發文表示，自己在家鄉桃園工作月薪38K，反觀台北同質性工作起薪就多7,000元，通過考核後月薪可直接多出9,000元，但代價是每天跨縣市通勤，讓他忍不住問：「實在不知道這多出來的錢，值不值得拿時間去換？」

貼文一出，立刻釣出大量「脫北通勤族」現身說法，網友分成兩派激辯不休。支持派直言「台北薪水天花板本來就比較高」，加上1200元TPass月票上路後，大幅降低交通成本，「怎麼算都比在台北租鳥籠房划算」。

不過，勸退派的聲音同樣真實而沉重。不少過來人直呼，「每天都在懷疑人生」、「回到家只剩洗澡睡覺功能，完全沒有生活品質」、「根本拿命換錢」、「那種長期疲勞感，不是多幾千塊能補回來的」。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，台灣低薪、高房價問題未解，「脫北通勤」已成為不少上班族的生存之道。不過，民眾在評估跨縣市通勤時，不能只看帳面薪資的增加，更應從「職涯發展」與「隱形成本」全面衡量。

莊思敏表示，從短期角度來看，以通勤換取較高薪資，確實有助於改善現金流，加上台北工作機會與產業資源相對集中，對於職涯初期、或具備明確升遷與轉職目標的族群而言，的確具有一定吸引力。

不過，她也直言，若工作內容本身缺乏成長性、薪資調整空間有限，長時間通勤的「性價比」恐怕並不理想。以每日通勤時間長期超過2至3小時計算，一個月將額外耗費約40至60小時在交通上，若將「增加的薪資」除以「增加的通勤時間」換算實際時薪，低於一般加班費水準，實際上等同於「變相降薪」。

莊思敏指出，長期通勤所衍生的隱性成本，包含健康負擔增加、家庭關係疏離、生活品質下降等問題，往往是在時間累積後才逐漸浮現，即使帳面薪資有所提升，也可能難以彌補所付出的整體代價。

薪資 台北 生活
