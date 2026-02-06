詹文男X陳奕錩 台灣雨傘品牌之路

各行各業都在面對轉型壓力，傳統產業更是首當其衝。外界往往以為「創新」只屬於半導體、AI 或新創產業，然而在《大師543》節目中，數位轉型學院院長詹文男，特別邀請獲「國家產業創新獎」肯定的大振豐洋傘副總經理陳奕錩，透過一把看似平凡的雨傘，揭示台灣傳統產業如何走出屬於自己的創新轉型之路。

成立於1983年的大振豐洋傘，至今已超過四十年歷史，從早期自產自銷、批發通路起家，一路走過台灣製造黃金年代，也親身經歷產業外移、價格競爭與市場萎縮的嚴峻考驗。陳奕錩指出，父親創業時就深植創新DNA，從成套銷售、展示貨架進駐通路，到以「不滴水傘」打入量販體系，每一次突破，都是對市場結構的重新理解與逆向操作。

然而，真正的轉折點，來自對產業趨勢的前瞻判斷。隨著中國製造崛起與電商物流成熟，單純比價格已難以生存。陳奕錩坦言：「如果沒有品牌，台灣的雨傘產業終將被取代。」因此，大振豐在2016年做出關鍵決策：企業總部根留台灣，在台中打造雨傘文創館與旗艦空間，結合展示、體驗、DIY與導覽，重新定義雨傘不只是工具，而是承載工藝、美感與生活態度的文化商品。

在產品策略上，大振豐不再走傘海戰術，而是以使用者痛點為核心，進行精準創新。針對消費者最在意的「傘骨易斷」，開發可抗強風的高韌性玻璃纖維傘骨；針對女性族群對「輕量、防曬、美感」的需求，推出百克級晴雨兼用傘；更針對「收傘麻煩」這個長年被忽略的日常痛點，研發具備專利的「3秒瞬收」設計，徹底改變使用體驗。

詹文男在訪談中也指出，這正是從產品功能升級，到生活場景創新的典型案例。當雨傘可以成為穿搭配件、情感象徵，品牌價值便不再只是價格，而是信任與陪伴。大振豐提出的品牌標語「為你日曬，陪你雨淋」，不只是一句行銷語言，更回應消費者內心對穩定、貼心與長久關係的期待。

更值得關注的是，這條轉型之路，並非高資本、高科技，而是建立在對市場的深度理解、對工藝的尊重，以及對台灣製造價值的重新詮釋。陳奕錩強調：「我們希望證明，傳統產業只要找對定位，也能走向國際，成為代表台灣的生活品牌。」

在全球供應鏈重組、ESG 與永續議題升溫的此刻，大振豐的案例提供了一個重要啟示，那就是創新不一定是顛覆，而是把一件事做到極致，做到更懂人。對所有關心台灣產業轉型、品牌升級與製造價值的朋友而言，這場對談，正是一堂最貼近現實的創新實作課。完整專訪內容，立即點擊收看《大師543》。

https://www.youtube.com/watch?v=V4CwacwbOEw