中油擬擴大採購美國天然氣

台美對等關稅底定後，經濟部旗下中油擬加大對美國天然氣採購，中油董事長方振仁昨（5）日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比約為10％，若加上未來將向阿拉斯加採購600萬噸天然氣，則美國來源的天然氣占比將達33%～35%。

方振仁並表示，中油自有油氣，亦即中油持有油氣礦權，占比目前5%不到，未來五年內提升至10%。因美國頁岩油氣環境及法規都很成熟，是首選標的。

經濟部昨日舉行年終記者會，外界關切，在台美關稅底定後，除了2,500億美元企業自主投資外，我政府及國營事業是否擴大對美採購?對此，經濟部長龔明鑫表示，農產業採購是由公協會自主決定，至於天然氣，我方會增加對美採購數量，並降低對其他國家的採購量。

不過，他強調，能源來源若太過集中，就會有風險，因此增加對美採購天然氣也涉及能源安全問題，他認為，適度提高美國採購比例是合適的。

龔明鑫說，有關中油阿拉斯加天然氣投資案，中油還在評估中，這次「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）亦有談到相關議題，但投資需有文件與依據，盼盡快獲得文件以利評估。

方振仁指出，目前中油採購天然氣來源，主要是卡達（約占25.3%）、澳洲（約37.9%）、美國；其中，美國占比10％，若把未來對阿拉斯加採購的600萬噸天然氣，加上現在占比10％的採購量，初估未來對美採購天然氣占比，將從10％提高至33％至35％。

在中油自有油氣部分，方振仁表示，去年自有油氣占比不到5%，未來2026年至2030年目標是提高至10%，中油持續努力進行油氣資產併購，盼盡快有成果。