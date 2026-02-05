完美弧線令人驚豔 誠邑築「嶼76」浮島陽台1:1試作曝光

以曲線作為建築設計語彙，總是能吸引人們的目光讚嘆！誠邑築建設在台中市崇德路推出的新案「嶼76」，攜手荷蘭MVRDV國際團隊，以76座獨一無二的弧形陽台，迅速成為市場話題；首度公開的浮島陽台1:1試作體，令人驚豔的完美弧線與白色建築量體，讓「嶼76」從設計想像，走向工藝實踐。

據悉，「嶼76」尚未正式公開銷售，已有約二成準客戶提前預約，每坪均價落76萬元上下。

在陽台1:1試作體上，CNC木作的輕量化模版工法，精準演繹流暢的線條弧度。以致敬西班牙建築師高第（Antoni Gaudi）精神，特製不規則馬賽克磚，在陽光的照拂下呈現自然閃耀多變光澤。「嶼76」馬賽克磚從尺寸比例、排列節奏、到燒製，歷經反覆調整、多次試燒，只為找到最能忠實呈現設計語言的結果。這樣的過程，不只是對工藝的要求，更是一種對理想的執著。為確保品質與長期維護，誠邑築建設亦在試作體上進行拉拔測試，確認磁磚黏著強度符合國家CNS標準，從美感、機能到維護，都有品牌承諾的用心。

工程專業出身的誠邑築建設董事長沈瑞興說，當建築外觀涉及大量曲面、轉折與立體層次時，若僅停留在圖面階段，實際施工風險極高，因此在蓋之前先1:1試作，已成為特殊建築重要的一環，像台中國家歌劇院即是如此。他坦言，這樣的試作流程，無論在時間或成本上已無法衡量。

沈瑞興以手工打造的超跑訂製車為例，相較於自動化量產，手工製作更具獨特性與長久價值；建築亦然，唯有在看不見的地方投入時間與心力，才能堆疊無法複製的作品，沈瑞興自信地說道：「嶼76這個案子，我們在意的不是價格，而是價值。」

「嶼76」座落崇德大道、捷運綠線生活圈，全案僅76戶，規劃37至46坪，以104座私人植栽陽台與38個宜居陽台為特色，結合屋頂花園與鄰里露台，實現帶自然回到城市，帶人們走向自然的建築理念。