管理錦囊／跨境合作分工 傳產躍升關鍵

2024年，台灣傳統產業產值回升至約13.7兆元。數字看似回穩，卻也提醒企業：回到既有水準，不等於重新啟動成長。過去靠擴張產能、控管成本與經驗累積的模式，正逼近結構性天花板；若仍只求守住基本盤，下一輪競爭位置可能在不知不覺中流失。

對多數傳統中小企業而言，壓力已不只是效率或接單，而是如何在高度不確定的國際環境中維持「調得夠快」的能力。原物料波動、調薪、碳排合規，加上關稅與地緣政治變數，使成長課題從「把事情做得更好」，轉為「遇到波動能不能迅速改配置」。

根據最新發布的2025年中小企業白皮書，中小型製造業目前面臨的前三大營運挑戰，依序為原物料或備料價格調整、調薪，以及美國關稅政策的不確定性；服務業則同樣承受調薪與各類費率調整的壓力。

這些因素的共通點在於：它們不是單一部門各自能解的題目，而是同時牽動成本結構、接單策略、資金調度與風險承受力的系統性壓力。

以扣件、手工具、水五金等金屬製品為例，對美依賴度高，更需要透過群聚合作與產學研連結，並同步開拓歐洲、東南亞等市場分散風險。

白皮書並提醒，關稅政策呈現全面化與升級化，對財務基礎較薄、議價能力有限的中小企業特別不利：成本難以轉嫁，還可能同時面臨供應鏈重組與訂單流失。

更麻煩的是，不確定性本身就會讓客戶觀望、急單拉貨與價格競爭交錯出現，衝擊會沿供應鏈往上游傳導，並可能引發金融機構提高授信門檻，進一步壓縮轉型投資的空間。

許多企業的卡關，並非沒有導入工具，而是風險傳導速度比決策更快。以出口導向的機械或金屬零組件廠為例，關稅或匯率變動未必立刻反映在報價上，卻會先影響下單節奏與庫存安排，接著牽動排程與現金流。若決策仍停留在分段式管理、部門各自運作，反應自然慢半拍，既有優勢也就容易被消耗。

面對這類不確定性，國際研究也給出重要提示。根據近期《商業研究期刊》的研究指出，新興市場企業拓展海外市場時，成敗關鍵已不再取決於資源規模大小，而在於是否具備整合與調度內外部資源的能力。競爭焦點從「擁有多少」移到「能否重組」：能隨情勢變化重新配置供應鏈、合作夥伴與市場布局者，即使規模有限，仍有機會找到立足點。

因此，下一步不必然是「撐大規模」，而是建立跨境合作與分工的指揮架構，把不確定性的成本分散出去。所謂跨境指揮，不是單純找代理或外包，而是讓產品、物流、資訊與金流形成可調度的網絡：一端連著市場訊號，另一端連著供應與交付，遇到波動時能快速切換配置。

在這套架構裡，最具彈性的資產往往不是設備，而是人。當技術人員、製程專家或業務能跨市場參與專案，企業不僅降低人力閒置風險，也能把第一線需求與回饋帶回組織，反向修正產品與服務方向；專業能力的流動，常比一次性的大投資更能累積差異化。

未來企業成長的關鍵不是誰先做大，而是誰能在變動中更快整合資源、調整配置。