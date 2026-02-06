職感心教練／責任是一種承諾

經濟日報／ 張子謙（科技公司專案管理部門資深處長、職涯成長與跨文化領域教練）

那通電話結束後，我才意識到，這並不是一個單純的「幫忙」，而是一個正在被悄悄轉移的「責任」，這可能是個坑，也可能是成就自我的機會。

多年前，當時的主管希望我協助申請一件政府補助專案。原負責人是與我同一層級的同事，但他坦言沒有經驗、不知道該從何開始。起初我以為只是從旁支援，直到實際接觸後才發現，事情正一點一滴地往我身上傾斜，原來這不是協助，而是全面接手。

這項產品本來就屬於他的部門，我卻被期待成為計畫主持人。那一刻，我第一次清楚地感覺到，原來這不是能力的考量，而是「誰願意承擔」的問題。

我請主管給我三天時間考慮，我反覆思考，如果拒絕，會不會被貼上「不配合」的標籤？我很清楚，公司其實有其他選項（例如外部顧問），但我衡量的不是「誰來做比較划算」，而是「這個選擇，會把我帶到哪裡」？如果我接下，我是否準備好承擔失敗的後果？我能扛得起責任嗎？我是否能兼顧此任務與既有的工作？完成後對我又有什麼意義？

更重要的是，若成功爭取到補助，既能夠降低研發成本，也有助提升公司在業界的知名度。當我把視野放大，意義就不言而喻了。最終，我選擇接下，但要求完整的跨部門支援、清楚授權與資源，並指派一位工程師協助。這是我對這份承諾設定的必要條件。

擬定計畫書架構時，我逐漸意識到，必須把工程師直白卻艱澀的專業語言，轉譯成審查委員能快速理解的文字與圖像，重新梳理產品創新亮點，建立一套完整系統思維架構，讓整份計畫值得被支持。

當案頭桌曆悄悄換了一本，才驚覺距農曆年只剩下一個多月。連續熬夜與反覆修正，時間一點一滴逼近，體力持續消耗。即便如此，心裡只剩下一個念頭，就是能不能在年前，再拚出一個版本？

年關將近，深夜的辦公室格外安靜，我卻愈發糾結，究竟該咬牙交出一個不夠成熟的版本，還是做出延期的決定？盯著螢幕，看著怎麼修改都不夠完整的計畫書，心裡升起念頭：「也許，該停下來了。」那不是放棄，而是一次誠實的盤點。即使不眠不休，也無法在有限時間內完成一份符合品質的計畫書。

看著窗外矇矇亮的天空，轉頭告訴仍陪著我奮戰的工程師，先到此為止吧；同時寫信給政府承辦人請求展延，這時心反而靜了下來。

放完春節假期，完全釋放了年前給自己的壓力。二個月之後，最終幫公司爭取到1,800萬元補助。任務往往不會順風順水，總要披荊斬棘才有機會開出新路，帶給自己的收穫便是：學會了「承擔，不等於硬撐」，沒有因為「已經答應」就犧牲品質與理智。懂得暫停，重整旗鼓後再次出發。

完成了一次「從技術翻譯到系統敘事」的躍進，將工程語言轉化成有層次的敘述，把專業轉譯為能被理解的價值。為自己立下了一條隱形原則：「即使事情不是我的責任，但只要我答應，就會做到值得被信任。」而這條原則，後來也多次在我的職涯中出現，被委以重任仍不負所托。

有些抉擇，看似自找麻煩，卻是在不知不覺中，為自己鋪好下一個位置的路。農曆丙午（赤）年即將到來，若您現在面臨事務如潮，難以喘息，那麼請按下暫停鍵，好整以暇來迎接新的一年，祝大家駿馬奔騰、新年快樂。

工程師 語言
