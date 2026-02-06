東元奪超大資料中心專案

東元（1504）海外電力能源事業再傳捷報，昨（5）日宣布成功承攬美系雲端服務供應商（CSP）於馬來西亞及泰國的超大規模資料中心（Hyperscale Data Center）專案。此次得標涵蓋電力系統整合及超大規模光纖網通工程，合計總金額約25億元。

東元董事長利明献表示，此案反映公司在東南亞市場的工程整合實力獲國際客戶認可，未來將持續提供一站式解決方案，鞏固亞太地區AI資料中心基礎建設大廠地位。

東元說明，馬來西亞案場為機電系統工程，預計2027年4月完工。泰國專案則為超大規模光纖網通工程，負責建置光纖骨幹以支援高流量傳輸需求，預計2026年12月完工；其中此案為東元首度在泰國擊敗國際強敵取得資料中心標案，具重要指標意義。

回顧東南亞布局實績，東元去年已於馬來西亞取得兩項資料中心案，總容量達178MW。法人分析，今年開年再獲大單，顯示東元「AI Data Center解決方案提供者」策略奏效，已成功切入國際CSP與AI運算客戶設備供應鏈。預期2026年資料中心取案將穩定成長，為營運注入顯著動能。

業界指出，東元電力能源事業群將鎖定馬、泰及台灣核心市場，推動資料中心與綠能解決方案、節能服務（ESCO）的整合應用。隨全球AI算力需求攀升，資料中心對電力穩定與節能要求趨嚴，東元憑藉技術優勢，可望在亞太建立長期競爭力。