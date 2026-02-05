全福三項眼科新藥臨床進展佳 今年拚新藥完成授權

全福生技（6885）5日表示，公司全力投入三項眼科新藥的二期臨床試驗推動，近期皆有明顯之進展，神經營養性角膜炎新藥BRM424 二期試驗收案人數已過半數，多數受試患者之病症獲得顯著改善；青光眼新藥 BRM411已完成一期高劑量人體試驗，正積極在台灣開啟多家二期臨床試驗中心加速收案。

此外，全福生技乾眼症新藥 BRM421二期劑量探索試驗，也順利在台灣啟動收案，同時也已獲美國食品藥物管理局（FDA）同意進行第二次三期臨床試驗。

全福生技董事長林羣表示，全福生技團隊除已展現在眼科創新藥物領域的研發實力外，透過臨床試驗的合作及相關新藥產品展現的優異改善成效，已陸續獲得國內外眼科領域專家之青睞，更有美國眼科醫師主動提出為無法符合參與臨床試驗之病患，申請執行相關臨床試驗如恩慈療法及拓展性臨床試驗( FDA Expanded Access)。全福生技為能提供更多患者有治療選擇機會，亦全力配合提供臨床試驗用藥並協助法規事務，這也是發揮全福生技企業社會責任之具體展現。

全福生技總經理徐文祺說明，BRM424針對神經營養性角膜炎正在美國與巴西進行二期臨床試驗，已有大多數完成治療之受試病患呈現良好改善效果，包括角膜明顯修復，且角膜感覺敏感度逐步恢復正常等。目前BRM424整體臨床試驗效果的呈現，十足的鼓舞人心。

徐文祺表示，去年美國一位嚴重輪狀角膜幹細胞缺損且全盲(legally blind)的西雅圖患者，在得知全福BRM421臨床試驗後，透過駐美國台北經濟文化代表處與全福聯繫，順利安排以BRM421進行恩慈治療的個案，持續用藥至今其視力除已大幅改善，目前更已能使用手機讀寫，對其生活品質的改善可想而知。

有鑑於此顯著治療效果，該病患於賓州大學醫學院的主治醫師已更積極正式向FDA提出擴大使用臨床試驗(Intermediate-size Patient Population Expanded Access)並獲核准，預定收納更多目前無有效藥物之嚴重輪狀角膜幹細胞缺損患者進行治療，提供這些病患有進一步治療的機會。

此外，美國排名第一的眼科醫院「邁阿密大學Bascom Palmer Eye Institute」眼科教授也積極向全福提出申請拓展性臨床試驗之合作。

全福技術長林鄭文補充說明，全福胜肽PDSP的作用機轉，在神經營養性角膜炎二期臨床及嚴重輪狀角膜幹細胞缺損患者恩慈治療中，相關症狀改善的呈現已充分的驗證。結合臨床前動物試驗的驗證及臨床試驗結果，對於後續新適應症的擴充潛力已清楚可見，將持續推動相關研發，擴增產品的價值與市場競爭力。

另一項治療青光眼新藥BRM411亦完成第一期健康受試者試驗，並經數據安全監督委員會（DSMB）審查獲得正面回應，確定高劑量安全性無虞，因此已順利啟動二期臨床試驗。為加速收案，本臨床試驗預定於國內開啟9~13臨床試驗中心，已陸續獲得各醫院及臨床試驗醫師的核准與支持，預計於農曆年後將會同步加速收案。

林羣強調，公司期待這些創新藥物不僅能為患者提供更安全、便利且具突破性的選擇，為患者帶來光明的未來，更將以推進全福生技在全球眼科創新領域占據領導地位為目標。全福將積極拓展國際合作及新藥授權，以加速新藥上市，創造企業價值與永續經營。