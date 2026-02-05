晶華酒店有望成飯店業年終獎金最高業者 明揭曉平均值有望3個月起跳

晶華酒店（2707）6日員工將領到年終獎金，平均值有望3個月起跳，有望成為國內飯店業發最多年終獎金的業者。2025年受惠商務客需求回籠，住房、餐飲、精品都寫下好成績，累計全年總營收達68.33億元、年增8.50%，寫下八年來新高，

晶華酒店2025年前三季稅後純益衝上10.1億元，每股稅後純益為7.93元，本業獲利再締新猷。明天晶華的員工將會領到一年一度最期待的年終獎金，就目前晶華的獲利表現推估，辛勤付出的晶華員工有機會領到年終獎金將是振奮工作士氣最佳動力，明天上午將與集團其他酒店同步公布數字。

儘管2025年經濟大環境受到美國對等關稅及匯率等變動干擾，晶華餐飲的收入還在持續衝新高，精品銷售逆勢成長，麗晶海外品牌（RHW）投資挹注急速攀升，都是推升晶華集團獲利成長重要動能。

晶華酒店商務客已經全面回流，住房率及平均房價都是同步攀升；旗下商場與餐飲事業營收也都呈現穩健成長；麗晶精品更是逆勢突圍，業績穩健成長，顯示晶華集團在高階消費族群經營的穩固性；隨著缺工問題持續改善，集團上下很有信心2026年的營收、獲利「一定會更好」。