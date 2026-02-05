「聯聚玉衡」刷新住宅工程紀錄 高規格鋼構打造台中最高51層樓住宅

聯聚建設旗下指標住宅「聯聚玉衡大廈」近日舉辦鋼構立柱典禮。聯聚建設表示，該案規劃作為台中最高住宅，聯聚玉衡第一根鋼構逆打鋼柱長達 36 公尺、重 60 噸，約十層樓高，僅能於深夜低干擾時段運輸，自高雄運送至台中歷時48小時。

鋼構立柱典禮上，由聯聚建設創辦人江韋侖、中鹿營造董事長塩崎寬吉、中鋼構（2013）總經理黃源章、建築師郭旭原及工程團隊見證下順利就位。

聯聚建設表示，逆打鋼柱為超高層建築承載垂直荷重與耐震性能的核心構件，鋼柱長度與重量愈高，對鋼材品質與現場管理的要求亦隨之提升。聯聚玉衡全案共規劃 66 支逆打鋼柱，每支鋼柱皆需跨縣市並於夜間運送分批完成，光是運輸作業即長達 132 天，不僅體現聯聚玉衡自結構基礎，即堅持最高工程安全與品質標準，也為超高層住宅工程樹立新的技術尺度。

中鋼構總經理黃源章指出，聯聚玉衡是一個極具挑戰性的工程案。因本工程逆打鋼柱重量及長度，比起一般工程大甚多，聯聚建設與中鹿營造對施工精準度的要求極高，從選廠階段即展開相當嚴謹且完整的評估流程，歷經聯聚建設、中鹿營造與中鋼構三方共同品檢、實地場勘與多項考核，最終選定具備超大型海事工程經驗的合作單位進行施作。住宅建案採用公共工程等級的鋼構規模相當罕見，而玉衡案所使用的逆打鋼柱，長度甚至超越台北101，施工難度可見一斑。

聯聚玉衡大廈攜手國際指標工程團隊共同打造，由聯聚建設與日本鹿島建設集團旗下中鹿營造聯手興建。創立逾180年的鹿島建設，是全球領先的綜合營造集團，聯聚玉衡導入鹿島長年累積的高層建築與耐震工程經驗，從結構設計、製造監造到施工流程，皆以國際級工程標準層層把關，將安全落實於每一道結構細節之中。

聯聚玉衡大廈規劃興建51層樓高，除採用高規格鋼構系統，同時採用 CNS 560 高拉力鋼筋，強度較一般鋼筋提升約五成，並搭配與台北 101 同等級之鋼材，包括SM570M-CHW結構鋼板，由於成本高昂而較不普及，然於聯聚建築體系中，早已納入長期使用標準。另外，設計標準也將風洞測試納入規劃指標，以高於法定標準40%提升舒適性。

此外，該案更進一步導入複合式制震系統，針對三種不同晃動來源分層防護、疊加發揮最佳制震效果。第一層「結構防禦力」，規劃 608 組「挫曲束制斜撐系統」，提升建築物的勁度與韌性。

第二層「體感緩衝力」，於室內側配置共376組黏彈型與油壓阻尼器，可有效吸收地震能量，減少晃動感受。第三層「雲端穩定力」，於屋頂配置「TMD調諧質量阻尼器」，與台灣最高樓101同級，具備抗風、抗震與減輕共振的效果，晃動感受約可減少20%至40%，大幅提升高樓層居住的舒適性。

聯聚建設表示，營造期間全案由專業結構技師駐點監理，耐震設計係數亦設定高於現行法規標準，並以取得耐震設計、耐震施工、綠建築與智慧建築等多重標章為目標，全面把關結構安全與建築品質。

在室內空間規劃上，聯聚玉衡大廈導入浴室地暖系統作為標配，透過穩定溫度調節，降低進出浴室時的冷熱溫差，提升全齡住戶日常使用的舒適度；每戶面寬達 14.5 公尺，並搭配低台度大面窗設計，使採光與視野更加開闊。