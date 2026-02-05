瞄準細胞治療商化痛點 基亞攜手星國 A*STAR BTI 展開合作

基亞（3176）5日與新加坡生物處理科技研究院（A*STAR BTI）簽署合作研究協議，將針對「自動化生產」及「現貨型產品」兩大細胞治療商業化瓶頸展開技術合作，期望透過整合雙方的技術優勢，突破細胞治療在自動化量產與現貨型產品開發上的技術限制，加速細胞治療的臨床與商業化應用。

基亞表示，此次合作中，基亞將提供其自主研發之自動化細胞擴增設備（ACE）及相關核心技術；A*STAR BTI將運用其開發的無餵養層（Feeder-free）NK培養與誘導性多能幹細胞（iPSCs）擴增之技術平台。

基亞營運管理部副總江雅鈴解釋，目前細胞治療商業化過程面臨兩大關鍵瓶頸，一是欠缺自動化生產設備、二是目前主要為客製化產品，成本高昂，業界正追求朝現貨型產品（off-the-shelf products）方向發展。她指出，由於目前細胞治療大多採人工操作或半自動方式，相關法規對QC／QA控制程序規定嚴格、墊高成本，設備投資費用也極高昂，以CAR-T細胞治療而言，QC費用約占製造成本的25-30%。而基亞的自動化系包擴增設備（ACE）可運用於各種免疫細胞的生產，除降低QC成本與環境投資，還能減少30%以上人力成本。

江雅鈴也說，細胞治療另一個瓶頸是如何克服現行以客製化為主、導致價格居高不下的困境。目前CAR-T自費價格超過1,000萬 (約47萬美金)；其他細胞療法例如NK、CIK等，個別療程也多超過百萬。因此現貨成為業界追求的解決方案。此次合作整合iPSCs技術，能在實驗室裡衍伸出包括免疫細胞在內的各種細胞。如果成功，可使NK細胞邁向量產，病患無需經歷漫長等待，也將大幅降低細胞生產的成本。

基亞也表示，星國為東南亞及亞太區域生技重鎮之一，也是許多跨國生技集團在亞洲的重要營運基地。此次與BTI策略合作，除期望進一步建構完整的細胞治療技術生態系，更期待拓展東南亞地區的研發與商業化佈局。基亞指出，東南亞市場目前對自動化設備需求高，未來在該區域推進相關授權合作，前景可期。A*STAR BTI隸屬於新加坡科技研究局，後者為星國頂尖公部門研發機構。

基亞指出，在細胞治療領域，該公司已取得重要成果，成功開發經特管辦法許可、應用於癌症病患治療的自然殺手細胞技術 「Magicell-NK」。目前亦正以 Magicell-NK 技術進行兩項第一期臨床試驗，分別為自體 Magicell-NK治療大腸癌，以及異體 Magicell-NK 治療胰管腺癌。