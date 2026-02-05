快訊

台美關稅確定…中油擬大舉採購美國天然氣占比達35% 並收購頁岩油氣

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣中油。圖／聯合報資料照片
台灣中油。圖／聯合報資料照片

台美關稅底定後，經濟部旗下中油擬加大對美國天然氣採購。中油董事長方振仁5日表示，目前中油的天然氣採購來自美國的占比約為10％，若加上未來將向阿拉斯加採購600萬噸天然氣，則美國來源的天然氣占比將達33%～35%。

方振仁並表示，中油自有油氣，亦即中油持有油氣礦權，占比目前5%不到，未來五年內提升至10%。因美國頁岩油氣環境及法規都很成熟，是首選標的。

經濟部今日舉行年終記者會，外界關切，在台美關稅底定後，除了2,500億美元企業自主投資外，我政府及國營事業是否擴大對美採購。經濟部長龔明鑫表示，農產業採購是由公協會自主決定；至於天然氣，我方會增加對美採購數量，並降低對其他國家的採購量，能源來源若太過集中就會有風險，因此增加對美採購天然氣也涉及能源安全問題，他認為，適度提高美國採購比例是合適的。

龔明鑫提到，中油阿拉斯加天然氣投資案，中油還在評估中，這次「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）亦有談到相關議題，但投資需有文件與依據，盼盡快獲得文件以利評估。

方振仁指出，中油採購天然氣來源主要是卡達（約占25.3%）、澳洲（約占37.9%）、美國；其中，美國目前占比10％，2025年3月基於台美能源合作，中油簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG最高600萬噸，若把600萬噸加上現在占比10％的採購量加總，初估對美採購天然氣占比將從10％提高至33％至35％。

方振仁解釋，阿拉斯加天然氣開發商預計今年上半年可完成FEED（前段工程設計）報告，確定整體投資內容與總額、工程可行性等，中油收到報告後會進行審核，若判斷這個投資案具效益，將按既定程序提報經濟部、行政院做最後審查。

他表示，阿拉斯加的天然氣還沒開始開採，預估2032年才會開始出口，且出口量也是逐步增加，不會一次到位。

在中油自有油氣部分，方振仁表示，去年自有油氣占比不到5%，未來2026年至2030年目標是提高至10%，中油持續努力進行油氣資產併購，而美國頁岩氣優點是美國法令成熟，且基礎設施完整，因此是中油優先選擇投資標的，中油持續接觸各礦區，盼盡快有成果。

根據中油統計，2025年中油公司的油氣產量達到1,312萬桶油當量，自有油氣占比已提升至4.24%，主要是目前已持有查德、尼日、兩處澳洲礦權等，未來目標是2026年至2030年達到自有油氣占比10%以上。

中油公司 天然氣 美國
