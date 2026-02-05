國泰航空官網推新春紅包優惠 購買精選航點最高可折588元

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，最高折扣高達新台幣588元。記者黃仲明／攝影

為歡慶農曆新年到來，國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起至2026年2月23日，國泰航空會員登入官網領取限量優惠碼，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高折扣高達新台幣588元，活動每天上午10點準時開放使用，數量有限，先到先得。

國泰航空表示，本次新春紅包優惠為官網限定，每日限量釋出，優惠編號26LNY288適用台北及高雄往返香港航線，每張機票可折抵新台幣288元，每日限首60張；優惠編號26LNY588則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵新台幣588元，同樣每日限首60張。

國泰航空指出，所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2026年2月23日，適用出發期間為 2026年2月19日至6月30日。馬年象徵活力奔放、步伐向前，期盼在嶄新的一年，持續陪伴旅客乘著好運展翅高飛，開啟更多精彩旅程。更多會員限定新春紅包優惠詳情，請瀏覽國泰航空官網。

新台幣 國泰 機票
