成衣廠上半年需求強 儒鴻、振大環球1月營收創高
關稅影響淡化，成衣廠上半年訂單需求強勁，成衣廠儒鴻、振大環球今天公布1月營收皆創高，表現淡季不淡。
儒鴻1月營收新台幣35.81億元，年增7.55%，也比去年12月成長8.5%，創下近17個月新高。
儒鴻財務長暨發言人林芬如表示，1月營收衝高，主因今年上半年客戶下單動能相當強勁，公司產能滿載。至於去年12月船期遞延效應，因1月也有部分訂單遞延到2月，兩相抵銷。
林芬如表示，目前接單能見度明朗，整個上半年，除2月因農曆春節長假，工作天數較短，營收可能受影響，其他月份都很強勁。
振大環球今天公告1月營收7.01億元，月增2.6%，比去年同期大幅成長53.12%，創歷年同期新高。
振大環球表示，1月營收跳升，主因客戶需求強勁、訂單動能加速。電商基本款補貨速度加快，加上網紅系列持續放量，出貨動能顯著升溫，以目前在手訂單與拉貨節奏觀察，客戶成長方向明確，1月的高成長具指標性，公司對全年營運樂觀看待。
展望後市，振大環球看好主要客戶長期潛力，電商及網紅的成長動能陸續啟動，量販通路訂單預期第3季明顯放量，運動品牌併購效應有機會於第4季發酵，整體看今年成長趨勢明確。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言