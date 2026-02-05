成衣廠上半年需求強 儒鴻、振大環球1月營收創高

關稅影響淡化，成衣廠上半年訂單需求強勁，成衣廠儒鴻、振大環球今天公布1月營收皆創高，表現淡季不淡。

儒鴻1月營收新台幣35.81億元，年增7.55%，也比去年12月成長8.5%，創下近17個月新高。

儒鴻財務長暨發言人林芬如表示，1月營收衝高，主因今年上半年客戶下單動能相當強勁，公司產能滿載。至於去年12月船期遞延效應，因1月也有部分訂單遞延到2月，兩相抵銷。

林芬如表示，目前接單能見度明朗，整個上半年，除2月因農曆春節長假，工作天數較短，營收可能受影響，其他月份都很強勁。

振大環球今天公告1月營收7.01億元，月增2.6%，比去年同期大幅成長53.12%，創歷年同期新高。

振大環球表示，1月營收跳升，主因客戶需求強勁、訂單動能加速。電商基本款補貨速度加快，加上網紅系列持續放量，出貨動能顯著升溫，以目前在手訂單與拉貨節奏觀察，客戶成長方向明確，1月的高成長具指標性，公司對全年營運樂觀看待。

展望後市，振大環球看好主要客戶長期潛力，電商及網紅的成長動能陸續啟動，量販通路訂單預期第3季明顯放量，運動品牌併購效應有機會於第4季發酵，整體看今年成長趨勢明確。