御嵿拓展旗下餐廳版圖 今年營收看增逾3成

餐飲業者御嵿國際今天召開法人說明會，經營團隊指出，2026年將加速擴展品牌餐廳版圖，今年預計展店超過8家，可望帶動合併營收年增逾3成。

御嵿發布新聞稿說明，2026年上半年旗下「頂鮮台南擔仔麵」將重返台北東區大型商場；下半年「海峽會」、「鴨覓」及「頂鮮台南擔仔麵」預計於高雄亞灣東南米樂PLAZA開設新據點。

御嵿表示，集團在積極拓展品牌餐廳版圖之餘，更致力於供應鏈的深度整合。自去年起透過旗下「晶強和牛」進口頂級食材，不僅穩定供應海峽會、頂鮮及晶宴等高端宴席需求，更打入國內多家知名燒肉與火鍋品牌供應鏈。

今年御嵿將進一步於新北郊區建置中央工廠，針對「鴨覓」、「晶粵軒烤鴨餐廳」等自有品牌的烤鴨料理進行標準化前置處理，可大幅提升供貨效率、優化人力成本，並確保品質穩定性。

展望下半年，御嵿將延伸研發能量，推出自創直營品牌的「低碳健康燒臘餐盒」，將觸角延伸至大眾日常消費市場。

邁入2026年，御嵿表示，將啟動「規模化」與「國際化」的第二階段轉型，計劃在5年內擁有共10個餐飲品牌，總店數增加至40家，服務版圖將全面涵蓋台灣的北、中、南各區，並延伸至日本及其他亞洲地區市場。