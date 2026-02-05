網友憂仁義重劃區交通擁堵 信義房屋：通勤動線多元

近期網路論壇熱議三重仁義重劃區交通壓力，不少民眾擔心區內多為雙線道配置，若遇臨停或尖峰時段恐「塞回國一三重交流道」。信義房屋三重自強店陳品彤觀察，外界的焦慮多源於刻板印象，「仁義的交通並非單一路口承載，反而是多路徑分散，才成為區域最大優勢。」

陳品彤指出，仁義重劃區腹地雖小，但往台北、新北的通勤動線相當多元，包括五華街、環河北路、環快、龍門路與三和路等替代路線；跨橋則可利用重陽橋銜接五華街，以及台北橋通往龍門路進行分流。一般時段車流順暢，即使遇上事故或大雨造成短暫壅塞，紅綠燈週期即可快速消化，「區域沒有外界想像的長期呆滯。」

為提升交通承載，政府近年增設重陽橋機車引道、補強 YouBike 站點並研議公車與社區接駁規劃，整體效率有望再上層樓。她建議，對尖峰時間敏感的通勤族，可透過大眾運輸或錯峰方式調整路徑，「用時間換空間」仍是雙北通勤最實際的做法。

外界也常質疑仁義「生活機能仰賴舊市區」。不過陳品彤認為，這反讓區域具備「即戰力」。仁義街廓新、建物齊整，吸引重視環境秩序與新成屋品質的自住客；步行 5 至 10 分鐘即可銜接五華、龍門商圈，日常採買無明顯落差。她分析，買方的定位相對明確，「鎖定新成屋品質，再以短程接駁補齊機能密度」，隨著地方代表推動交通與公共設施優化，便利性會逐步到位。

產品面上，仁義以 2 至 3 房為主力，小坪數選擇齊全、屋齡新，總價帶相對親民；兩房含車位約 2,000 萬出頭即可進場。相比重陽重劃區以 3 至 4 房為主、供給偏大坪數，仁義更貼合首購與小家庭需求。

價格方面，目前區內成交單價約每坪 70 至 80 萬元，臨環河北且具河景者溢價明顯，新案開價更上看 85 萬元。區域交屋潮預估於今年底至明年第二季釋出約 500 至 800 戶，租售吸收速度穩健，市場熱度延續。

至於後勢發展，陳品彤認為，整體來看，交通議題並未動搖區域基本面。仁義重劃區面積較小、道路非超大幹道，改善需要時間，但包括短程接駁、大眾運輸增班、微型運具應用與橋梁分流等政策逐步到位。第一線觀察顯示，通勤並非多數買方的最大阻力，多以路線調整化解尖峰。綜合新屋供給、小坪數產品與多路徑連外等元素，仁義對鎖定 2,000 至 2,500 萬總價級距的自住族而言，仍是高 CP 值選項。