快訊

整理包／「馬」上發大財！2026春節刮刮樂開賣 售價、中獎率、怎麼選一文掌握

PC大廠也慌了！惠普、戴爾、宏碁、華碩傳納入陸廠做記憶晶片供應備援

17歲少年狠轟茶行20多槍 剛理髮、穿短褲投案「長槍是已故父親的」

新北軌道經濟學 搶進新莊站保值熱點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
新莊捷運站周邊作為新莊最早發展的核心，不僅有捷運橘線貫穿，更融合繁華商圈與萬坪公園，成為自住首選。圖／信義房屋提供
新莊捷運站周邊作為新莊最早發展的核心，不僅有捷運橘線貫穿，更融合繁華商圈與萬坪公園，成為自住首選。圖／信義房屋提供

在新北房市版圖，地段含金量往往與生活機能的成熟度成正比。新莊捷運站周邊作為新莊最早發展的核心，不僅擁有捷運橘線貫穿，更融合繁華商圈與萬坪公園，構築「黃金三角」生活圈，豐厚的生活價值成為自住首選。

該生活圈以捷運新莊站為軸心，中正路、新泰路與中華路交織出高密度的商業軸帶。這裡既有百年廟街的熱鬧市集，亦有銀行、診所、商家林立的成熟機能，加上佔地22公頃的新莊運動公園調節都市呼吸，以及涵蓋新莊國小、新莊國中、恆毅高中的完整學區，體現交通、商圈、綠地與文教兼備的全齡宜居生活尺度。

展望未來，馥華集團主導的立德段公辦都更案將成為區域再造的引擎，該案規劃職住共榮圈，結合多元機能，市場普遍預期此指標案能為新莊舊城區注入活水，提升整體環境質感。

儘管地段精華，但盤點捷運新莊站周邊 200公尺核心圈，開發已近飽和，近十年指標新案屈指可數。觀察區域內具規模社區如屋齡9年的「永鼎帝京」、屋齡8年的「富貴中華」及屋齡1年的「富都新庄」，坪數規劃多在50坪以上，鎖定換屋與置產客層。導致偏好中低總價的首購與置產客群，面臨市場供給真空，使得中小坪數產品更顯稀缺。

信義代銷永續研展組協理童莉婷分析，參考新北捷運熱區，中和永安市場站的「漢皇方圓」、板橋亞東醫院站的「遠揚之森A+」三重站的「潤泰CITY PARK」，成交均價分別站上114萬、111萬與101萬。這些個案憑藉步行不超過150公尺的超近捷運距離，幾乎到站即到家的優勢，全數突破百萬大關並創下區域新高，驗證軌道經濟對房價的支撐力，也讓市場看好新莊站周邊具備類似條件的產品表現，在舊城翻轉與軌道優勢雙重加持下，不僅有領跑區域行情的潛力，更具長線保值性。

捷運 生活 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

乘客嚇到！隨機攻擊演練新北細胞簡訊未寫「演練」 蔣萬安這樣說

騎士撞環保車身亡 新北環保局：全力配合調查

防汛備戰提前啟動 新北盤點水利設施拚汛期前完成健檢

三重離奇車禍 機車衝撞新北環保局貨車騎士慘死 2名清潔人員受傷

相關新聞

台積熊本二廠擬轉攻3奈米 這家建商樂了：將有產業紅利

台積電（2330）位於日本熊本二廠，擬從原本規劃的成熟製程，轉攻3奈米先進製程，從印刷版材跨足房地產的太普高（32...

買方不買單…2025年全國委售比降至22.9% 這縣市買氣六都最慘

2025年買氣低落，影響二手市場成交比例，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，2025年全國委售比僅22.9%，象徵...

家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

統一企業去年底宣布台灣家樂福將啟動改名計畫，根據家樂福近期流出的內部文件，今年1月28日臨時股東會決議，公司名稱將從「家...

國城與高興昌強強聯手 高雄捷運黃線 Y10土地開發案6日動土

高雄捷運黃線Y10土地開發案6日動土，將成為推動高雄軌道經濟與城市新生的重要門戶地標。

好難賣！全台委售比曝 這都每百戶求售只有16戶賣掉

2025年買氣低落，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售...

比101長！聯聚玉衡36米逆打鋼柱立柱 高雄運至台中花48小時

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」，近日完成鋼構立柱，聯聚表示，第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重60噸，約十層樓高，僅能於深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。