Uber 併購皇冠大車隊案完成交割 將持續深化在地承諾

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber 5日宣布，併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」計畫，日前已獲得公平交易委員會與經濟部投資審議委員會審查通過，並已於近日完成交割，象徵 Uber在台灣發展邁入全新階段，展現了深耕在地、長期投入的承諾。

Uber 台灣總經理 Cesar Molina（莫德安）表示，與台灣計程車產業已合作多年，此次併購將展現 Uber App 整合科技平台與傳統車隊資源的能力，進一步深化Uber與台灣計程車產業的合作關係。將積極參與政府推動的社會關懷專案，例如長者接送、孕婦友善出行等；透過更先進的技術與更強大的支援，將Uber的創新科技拓展至更多有需求的地區，持續拓展台灣民眾的多元出行選擇。

皇冠大車隊自2020年起透過Uber App提供旗下職業駕駛與小黃駕駛派遣服務，雙方建立穩定關係。Uber 與皇冠大車隊合併後，期望能以更順暢且高效率的方式合作，維持乘客所信賴的高品質服務，並持續提升乘車體驗。

Uber 計程車 科技
