雲豹能源複製成功方程式 未來十年以三策略營收衝千億元

雲豹能源( 6869 )歡慶公司成立十周年，經營團隊揭櫫未來十年，將以「一進、二併、三整併」，總經理趙書閔指出，將從本土再生能源服務商，以系統整合與海外輸出，複製成功方程式，蛻變為「亞洲低碳新能源整合集團」，鎖定亞洲市場展開全方位布局，期許未來10年挑戰千億營收目標。

雲豹能源花了十年時間，去年合併營收達74.69億元，年增96.9%，創下歷史新高。其中，儲能工程營收約29.4億元、占比39%，年成長率234%；售電事業營收約23.8億元、占比32%，年成長率115%。維運、水處理及其他業務穩定挹注，形成四大營收動能並進的結構，顯著提升整體成長韌性。

趙書閔表示，雲豹能源從太陽光電起家，逐步整合綠電、儲能與低碳技術，並用十年時間完成企業能源版圖的進化，為迎接未來十年，雲豹能源將複製成功方程式，挑戰更宏大的目標，從本土再生能源服務商，升級為以系統整合與海外輸出為核心的「亞洲低碳新能源整合集團」。

雲豹能源發言人張建偉表示，雲豹能源花了10年時間要衝百億元，未來自然不可能再單憑雲豹能源一家公公司來拓展營收規畫，「我們可以用一進、二併、三整併」的策略，讓至少十個類似雲豹能源從無到有的公司，只要有十個公司都達到百億元規模，未來十年雲豹能源集團要成就千億元規模，絕不是憑空發夢。

趙書閔列舉雲豹能源旗下的天能綠電和台普威，紛紛卡位綠電交易及儲能業務，朝公司勾勒的版圖邁進。其中天能綠電和台普威都會在今年完成上市櫃，天能綠電穩居國內民營售電業龍頭，台普威能源則累積多項大型儲能系統建置實績，並成功將台灣經驗複製至日本市場，建立可擴張的海外營運模式。

雲豹能源也積極布局海外儲能業務，日本開工量預計78MW（百萬瓦），2027年目標開發容量262MW，綠電轉供也將持續攀升，預估每年可望呈現50%成長率，將挹注營收動能，同時陸續投入澳洲、韓國、菲律賓、泰國、越南及東歐等市場。

趙書閔進一步指出，越南市場設立子公司源利新能源，協助當地台商能源轉型，案場已陸續簽約開工，2028年目標開發100MW以上；泰國市場子公司SolarX Renewable協助當地台商包括PCB、CCL、伺服器零組件、散熱及組裝廠開發及建置光電、儲能、生質能，案場也陸續簽約，目標2028年開發100MW以上；菲律賓則目標5年投資500MW案場。