晶華酒店小金雞麗晶精品 2026年拚雙位數成長
晶華酒店小金雞麗晶精品，國內精品市場銷售低迷之際，2025年營收逆勢年增率衝5%，2026年隨著全球精品漲價潮將暫告一段落，元月銷售量表現比去年還好，再加上精品只要不漲價，中古精品差變小後，正品的銷售量會衝高，今年營收拚兩位數成長。
台北晶華酒店總經理吳偉正分析， 麗晶精品擁有特性和場地隱密性，超越到國外買名品的匯率、價差吸引力；麗晶精品展場及店數都不是國內最大的，然而麗晶精品黑卡則是名媛、貴婦必備的卡之一，讓麗晶精品在台北市競爭激烈精品市場中走出一片天。
目前麗晶精品是滿櫃，2025年珠寶銷售再創新高，推估單筆最少2億元以上，新年度會持續優化品牌，改裝、裝修都有，考量到消費者希望能導入童裝品牌，滿足消費者一次購足的需求，今年會導入歐洲知名的豪華童裝品牌，這也是麗晶精品首次導入純童裝品牌，這個品牌很經典，是一個很不退流行品牌，單件價格在萬元區間。
麗晶精品去年引進勞力士之後，業績非常好，是去年業績逆勢突圍的重要功臣，今年會再引進高端珠寶品牌，是一種藝術品等級珠寶品牌，不只是好看還能傳家的品牌。
近年來國際精品的漲價幅度過大，讓精品二手店交易變的非常熱絡，然而，各大品牌去年的銷售量都走下波後，漲價潮勢必會告一個段落，在中古跟新品的價差變小後，會吸引想買新品的觀望買盤進場買；再加上麗晶精品的專櫃人員與客人關係都非常好，讓客戶能感受到頂級購物的尊榮感，所以新年度的業績有望再衝高。
