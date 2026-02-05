台塑企業旗下七家公司獲2025年CDP評比雙A成績 創歷年最佳紀錄

環境評選機構CDP近日公布2025年度評等結果。台塑（1301）表示，旗下九家上市公司中，共計七家公司（台塑、南亞（1303）、台化（1326）、南亞科（2408）、南電（8046）、福懋（1434）、福懋科（8131））同時獲得「氣候變遷」與「水安全」雙「A」最高評等，在全球僅172家、 台灣僅20家獲得雙「A」殊榮的企業中，台塑企業即占台灣近四成席次，刷新歷年最佳成績。

台塑指出，在氣候變遷揭露方面，台塑企業共有7家公司取得「A」評等（全球共743家，台灣48家）。台塑表示，台塑企業在氣候議題上的管理成效獲得國際認可，主要歸功於四大核心優勢：首先是明確的治理架構，董事會與管理階層權責分工清楚，並將氣候績效與薪酬機制連結，展現長期承諾。

台塑表示，其次是前瞻的風險評估，建立系統化且可追溯的財務衡量方法與情境假設，將風險轉化為具體的投資方向。第三是完整的目標設定，範疇一、二、三排放數據揭露透明，並與 SBTi 國際情境及中長期策略保持一致。第四是具體的減碳成效，透過能源轉換與製程優化，展現紮實量化減碳成果與節能效益。

在水安全領域，台塑企業計有八家公司取得「A」評等（全球共260家，台灣31家），主因為每年持續進行水足跡盤查及查證，並系統性強化水風險辨識，將水資源盤查、管理措施與減量目標進行連動，另亦持續優化水資源回收技術，以高回收率實現「一滴水循環使用12.9次」的節水成效，展現高度科學管理能力。

展望未來，台塑企業將秉持「從零想起」的觀念，包含冷卻水零使用、廢水零排放、製程物質零洩漏，全力推動跨廠、跨公司的循環整合再利用。面對國際ESG潮流，台塑企業身為國內石化產業領導者，將持續深入AI發展與研發，積極培育AI、大數據、雲端運算人才，應用於優化產銷、提升品質與減少能耗，藉此厚植競爭力並配合國家減碳政策，朝淨零排放目標努力。

台塑強調，推動節能減排循環經濟最大的受益者就是企業本身。透過原料減量、能源優化與環境保障，不僅能創造有形與無形的收益，更能間接造福社會與地區繁榮。節能減排是一條企業永續發展必經之路，台塑企業將持續以堅定的決心與先進技術，落實綠色營運承諾。