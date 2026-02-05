快訊

買方不買單…2025年全國委售比降至22.9% 這縣市買氣六都最慘

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台中房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
台中房市示意圖。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

2025年買氣低落，影響二手市場成交比例，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，2025年全國委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，與2024年相比大幅下滑13.4個百分點。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，國內房價居高不下，加上銀行限貸令發酵，讓買方態度轉趨保守，導致市場去化速度顯著放緩。

委售比是指成交物件數量占各平台委售物件數量之比例，意味著每百戶中，成功銷售的戶數，該數值越高，代表買氣熱絡，反之則代表市場去化趨緩。

特別的是，台中市雖委售比年跌幅10.4個百分點、為六都和新竹縣市最小，但委售比僅15.9%，是六都、新竹縣市中去年交易動能最為疲弱區域。

住商不動產中區協理賴萬分析，台中市近年來重劃區議題濃厚，包括七期、十四期、水湳經貿園區、十三期等近期都屬建商推案重鎮，擁有龐大待售量體，在過去景氣好時，供給能被投資與置產需求消化，惟隨著央行信用管制與限貸令齊發，投資風氣散去，僅剩在地客群支撐，在供給大於需求的情況下，台中房市觀望氛圍更顯濃厚。

賴志昶提醒，當前市場觀望氛圍濃，在此情況之下，屋主應趁早調節資產，定價策略需更務實，只求落袋為安；至於買方，在物件選擇增加情況下，購屋人握有較大議價籌碼，房市歷經十年大多頭，難得轉往買方市場，積極看屋並大膽出價，有望能以「甜甜價」找到理想好宅。

住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，2025年全國委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，與2024年相比大幅下滑13.4個百分點，顯示市場去化速度顯著放緩。住商機構提供
住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，2025年全國委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，與2024年相比大幅下滑13.4個百分點，顯示市場去化速度顯著放緩。住商機構提供

市場 台中
