聽新聞
0:00 / 0:00

台積熊本二廠轉攻3奈米 這家建商樂了：將有產業紅利

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台積電日本熊本一廠，已經正式量產，二廠基地將轉攻3奈米。圖／業者提供
台積電日本熊本一廠，已經正式量產，二廠基地將轉攻3奈米。圖／業者提供

台積電（2330）位於日本熊本二廠，5日確定從原本規劃的成熟製程，轉攻3奈米先進製程，從印刷版材跨足房地產的太普高（3284），董事長呂金發表示，台積電熊本廠製程直攻3奈米，對於太普高已經購入的熊本兩塊建地開發案，將可預期因此而獲得此一台積電效應的產業紅利。

根據媒體報導，台積電董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗之後，今確定將台積電日本熊本二廠的製程，從原本規劃的6奈米到7奈米的成熟製程，直升3奈米先進製程。

呂金發指出，太普高投資位於熊本市中央區的883坪基地，正在進行「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」，該案投資至少20億，已於2026年1月27日動土，接著將在4月動工，興建地上14層、177間12坪到44坪的公寓式酒店。

他說，此一投資開發案共177戶，除了6成保留為出租型資產外，總戶數的40％，將以售後包租代管的模式來處理，全案並委由專業飯店管理公司來合作。

另一塊距離台積電3奈米二廠，步行不到15分鐘的5,500坪基地，預定2027年動工，約興建200戶住宅和一棟11層樓高的飯店，此案投資額大約台幣30億元。

太普高2025年全年合併營收8.68億元，比2024年的10.57億元，年減17.82％，太普高總經理侯景文指出，2025年營收仍以印刷版材的本業收入為主，由於免處理CTP環保版材，持續放量銷貨至美國、巴西、歐洲等高階高單價市場，本業可望持續穩定上揚。

除了印刷版材，太普高持股17.25％的和逸建設，投資興建的水星光、璞日，已在2025年完工取得使用執照，河睦、以及一央清等建案，則可望在2026年完工，取得使照，貢獻2026年盈餘。

普高董事長呂金發（左二）、三嘉地產株式会社社長呂維哲（右二）父子檔，聯手進軍日本熊本房市。圖／業者提供
普高董事長呂金發（左二）、三嘉地產株式会社社長呂維哲（右二）父子檔，聯手進軍日本熊本房市。圖／業者提供

台積電 奈米
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

藍憂台積電高階製程外移削弱矽盾 政院：先進製程台灣仍領先

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

台積電日本熊本擬改擴3奈米公司證實了！魏哲家親會日相

台積電3奈米製程將落腳熊本 吳宗憲：恐降低矽盾保台效果

相關新聞

台積熊本二廠轉攻3奈米 這家建商樂了：將有產業紅利

台積電（2330）位於日本熊本二廠，5日確定從原本規劃的成熟製程，轉攻3奈米先進製程，從印刷版材跨足房地產的太普高（32...

買方不買單…2025年全國委售比降至22.9% 這縣市買氣六都最慘

2025年買氣低落，影響二手市場成交比例，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，2025年全國委售比僅22.9%，象徵...

家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

統一企業去年底宣布台灣家樂福將啟動改名計畫，根據家樂福近期流出的內部文件，今年1月28日臨時股東會決議，公司名稱將從「家...

國城與高興昌強強聯手 高雄捷運黃線 Y10土地開發案6日動土

高雄捷運黃線Y10土地開發案6日動土，將成為推動高雄軌道經濟與城市新生的重要門戶地標。

好難賣！全台委售比曝 這都每百戶求售只有16戶賣掉

2025年買氣低落，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售...

比101長！聯聚玉衡36米逆打鋼柱立柱 高雄運至台中花48小時

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」，近日完成鋼構立柱，聯聚表示，第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重60噸，約十層樓高，僅能於深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。