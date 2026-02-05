台積熊本二廠轉攻3奈米 這家建商樂了：將有產業紅利

台積電（2330）位於日本熊本二廠，5日確定從原本規劃的成熟製程，轉攻3奈米先進製程，從印刷版材跨足房地產的太普高（3284），董事長呂金發表示，台積電熊本廠製程直攻3奈米，對於太普高已經購入的熊本兩塊建地開發案，將可預期因此而獲得此一台積電效應的產業紅利。

根據媒體報導，台積電董事長魏哲家拜會日本首相高市早苗之後，今確定將台積電日本熊本二廠的製程，從原本規劃的6奈米到7奈米的成熟製程，直升3奈米先進製程。

呂金發指出，太普高投資位於熊本市中央區的883坪基地，正在進行「本莊三丁目公寓式酒店開發計畫」，該案投資至少20億，已於2026年1月27日動土，接著將在4月動工，興建地上14層、177間12坪到44坪的公寓式酒店。

他說，此一投資開發案共177戶，除了6成保留為出租型資產外，總戶數的40％，將以售後包租代管的模式來處理，全案並委由專業飯店管理公司來合作。

另一塊距離台積電3奈米二廠，步行不到15分鐘的5,500坪基地，預定2027年動工，約興建200戶住宅和一棟11層樓高的飯店，此案投資額大約台幣30億元。

太普高2025年全年合併營收8.68億元，比2024年的10.57億元，年減17.82％，太普高總經理侯景文指出，2025年營收仍以印刷版材的本業收入為主，由於免處理CTP環保版材，持續放量銷貨至美國、巴西、歐洲等高階高單價市場，本業可望持續穩定上揚。