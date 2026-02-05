家樂福法人公司更名康達盛通 統一：品牌仍命名中

快訊

中央社／ 台北5日電
台灣家樂福宣布終止品牌授權合約，將於今年年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
統一企業去年底宣布台灣家樂福將啟動改名計畫，根據家樂福近期流出的內部文件，今年1月28日臨時股東會決議，公司名稱將從「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」。統一向中央社記者表示，此為法人公司先改名，對外品牌名稱仍在命名中。

統一企業去年12月宣布，將終止與法國家樂福間的品牌授權合約，並啟動更名計畫，2026年中起將更換全台量販與超市門市招牌名稱。統一企業董事長羅智先去年出席活動時表示，家樂福是「天花板級」名字，要找到替代名字不易，但計畫不變，2026年元旦後開始挑選。

根據家樂福總經理王俊超給員工的內部通知，家樂福在今年1月28日臨時股東大會，已決議將公司名稱更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，公司內部文件與溝通即日起都會使用此公司名稱作業或更新。

王俊超在通知中指出，對外文件與溝通，待法務向經濟部商業發展署申請公司名稱變更登記經核准後，再向相關外部合作夥伴通知。

家樂福 統一企業 股東會
