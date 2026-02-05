快訊

美中仍稱霸！2025億萬富豪國別榜出爐 台灣51人擠進前十

台股下單眉角多！券商理專揭最兇猛時刻：容易被洗出去 3大保命符曝

銀價急漲掀套幣搶收潮 央行生肖紀念幣「一天一價」

麗晶精品升級、換櫃、新品牌三箭齊發 全年營收拚雙位數成長

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

晶華（2707）旗下麗晶精品 2025年營收在80億元上下、年增約5%，在精品市場回歸理性、漲價動能趨緩下仍交出穩健成績。總經理吳偉正表示，今年營運將「力拚雙位數成長」，但也坦言在高基期上要跨越雙位數不易，全年成長動能將由品牌擴店、新品牌導入與空間升級三大面向推進。

麗晶精品主管指出，今年精品市場漲價幅度恐難再重演過去動輒一成以上的激烈調整，多數品牌將趨向審慎；僅少數具增值性的一線品牌，因二手市場價格穩定高於新品，仍可能持續小幅調漲。整體來看，市場進入「精準選品、價值回歸」階段，低調奢華、經典耐用的商品明顯受到消費者青睞。

麗晶精品今年將啟動多項調整與升級。餐飲指標店家米其林一星 Impromptu by Paul Lee 目前正在進行裝修並預計3月重新開幕；VIP 室設備亦在上半年陸續升級，提升高端客層體驗。第3季則將引進一個全新珠寶品牌，並導入來自歐洲、尚未進入台灣市場的獨家童裝品牌，強化家庭客層與年輕爸媽的消費連結。

麗晶精品主管指出，旗下客群結構正出現新一波世代轉換，第一代精品消費者的子女已成為主要購買力，許多為年輕爸媽，願意在高品質童裝投入更多預算，使童裝成為近年精品零售的成長亮點。麗晶精品因此強化家庭與 lifestyle 相關的品牌組合，並規畫更明確的一站式消費動線。

在店務規畫方面，麗晶精品目前保持「滿櫃」狀態，不會增加品牌數，而是著重換櫃、坪效調整與空間優化，部分一線品牌今年將擴大店面，亦有品牌依需求縮小坪數。整體規畫以提升坪效、強化品牌呈現度為核心，而非追求櫃點數量成長。

展望2026年，麗晶精品看好升級工程、新品牌進駐與餐飲話題效應將帶來人流與銷售動能；第3季童裝與珠寶品牌開幕將推升下半年買氣。吳偉正表示，高質化、經典、不退潮流的選品策略，將在未來持續具備競爭力，只要能穩健調整品牌組合並提升顧客體驗，今年營運有機會朝雙位數成長目標邁進。

麗晶 市場 消費
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台積電3奈米增熊本廠 陳冠廷：台灣矽盾升級為「分散式防禦網路」

高市早苗：台積電熊本二廠升級3奈米「令人振奮、也更讓人有信心」

黃國昌稱自己部份優點勝李四川 劉和然、蘇巧慧回應了

不想重美輕日？台積電董事會將首度移師日本熊本

相關新聞

好市多充電站無預警降價！充電費每度8元下殺5.5元、聯名卡雙重回饋

好市多（Costco）針對年節期間調整會員福利，宣布自2月5日至2月28日推出電動車充電優惠方案，全台充電站每度電費由原...

國城與高興昌強強聯手 高雄捷運黃線 Y10土地開發案6日動土

高雄捷運黃線Y10土地開發案6日動土，將成為推動高雄軌道經濟與城市新生的重要門戶地標。

好難賣！全台委售比曝 這都每百戶求售只有16戶賣掉

2025年買氣低落，住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售...

比101長！聯聚玉衡36米逆打鋼柱立柱 高雄運至台中花48小時

台中最高住宅「聯聚玉衡大廈」，近日完成鋼構立柱，聯聚表示，第一根鋼構逆打鋼柱長達36公尺、重60噸，約十層樓高，僅能於深...

「聯聚玉衡」36米鋼構立柱就位 改寫台灣住宅工程紀錄

中部豪宅一哥聯聚建設宣布，旗下指標豪宅案「聯聚玉衡大廈」完成鋼構立柱。此案總樓高達51層，堪稱台中市最高住宅，而36米鋼...

房市春天從新北出發？代銷龍頭：新案只有穩定或更好

捷運萬大線中和連城錦和站聯開案「大同新紀元」去年一月開賣，短短一年賣出700多戶，銷售突破一百億元，榮登熱銷第一名，個案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。