麗晶精品升級、換櫃、新品牌三箭齊發 全年營收拚雙位數成長

晶華（2707）旗下麗晶精品 2025年營收在80億元上下、年增約5%，在精品市場回歸理性、漲價動能趨緩下仍交出穩健成績。總經理吳偉正表示，今年營運將「力拚雙位數成長」，但也坦言在高基期上要跨越雙位數不易，全年成長動能將由品牌擴店、新品牌導入與空間升級三大面向推進。

麗晶精品主管指出，今年精品市場漲價幅度恐難再重演過去動輒一成以上的激烈調整，多數品牌將趨向審慎；僅少數具增值性的一線品牌，因二手市場價格穩定高於新品，仍可能持續小幅調漲。整體來看，市場進入「精準選品、價值回歸」階段，低調奢華、經典耐用的商品明顯受到消費者青睞。

麗晶精品今年將啟動多項調整與升級。餐飲指標店家米其林一星 Impromptu by Paul Lee 目前正在進行裝修並預計3月重新開幕；VIP 室設備亦在上半年陸續升級，提升高端客層體驗。第3季則將引進一個全新珠寶品牌，並導入來自歐洲、尚未進入台灣市場的獨家童裝品牌，強化家庭客層與年輕爸媽的消費連結。

麗晶精品主管指出，旗下客群結構正出現新一波世代轉換，第一代精品消費者的子女已成為主要購買力，許多為年輕爸媽，願意在高品質童裝投入更多預算，使童裝成為近年精品零售的成長亮點。麗晶精品因此強化家庭與 lifestyle 相關的品牌組合，並規畫更明確的一站式消費動線。

在店務規畫方面，麗晶精品目前保持「滿櫃」狀態，不會增加品牌數，而是著重換櫃、坪效調整與空間優化，部分一線品牌今年將擴大店面，亦有品牌依需求縮小坪數。整體規畫以提升坪效、強化品牌呈現度為核心，而非追求櫃點數量成長。

展望2026年，麗晶精品看好升級工程、新品牌進駐與餐飲話題效應將帶來人流與銷售動能；第3季童裝與珠寶品牌開幕將推升下半年買氣。吳偉正表示，高質化、經典、不退潮流的選品策略，將在未來持續具備競爭力，只要能穩健調整品牌組合並提升顧客體驗，今年營運有機會朝雙位數成長目標邁進。