國城與高興昌強強聯手 高雄捷運黃線 Y10土地開發案6日動土
高雄捷運黃線Y10土地開發案6日動土，將成為推動高雄軌道經濟與城市新生的重要門戶地標。
高雄捷運局長吳嘉昌表示，捷運黃線Y10聯合開發基地，位於臺鐵民族站與捷運黃線Y10站交會的雙交通核心，基地面積約2,299坪，土地使用分區為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%。
全案由國城與高興昌合資的大港捷匯公司投資約68億元，規劃興建一幢四棟、地上24層、地下5層住商複合大樓，並於捷運出入口與建築間設置下沉式廣場，引入多元商業設施，強化人行動線及公共活動空間連結。
公共服務方面，建築地面層規劃約160坪公益空間，設置公共托嬰中心，兼顧都市發展與市民生活需求；同時，市府將分回約36億元價值房地資產，持續挹注捷運建設經費，強化公共建設財源。
